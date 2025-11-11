HGSS na Velebitu pronašao mrtvog penjača (43): Obitelj ga tražila danima

Pripadnici HGSS Stanice Gospić pronašli su beživotno tijelo poljskog penjača (43) na području Jablanca.

Obitelj preminulog penjača njegov je nestanak prijavila policiji u ponedjeljak nakon što nekoliko dana nisu uspjeli ostvariti kontakt.

Policija je u pomoć angažirala HGSS, a na teren je izašlo ukupno 13 spašavatelja.

Foto: Hgss Stanica Gospić

U stijeni uočili uže i ruksak

HGSS je ubrzo pronašao parkirano vozilo poljskih registracijskih oznaka te je pokrenuta pretraga terena bespilotnom letjelicom i dvogledom.

Foto: Hgss Stanica Gospić

Sumnjali su da se muškarac nalazi na području penjališta Strogir, gdje su ubrzo u stijeni uočili uže i ruksak.

Foto: Hgss Stanica Gospić

Kada su se popeli do muškarca, shvatili su da je penjač već preminuo. Nakon izrade sidrišta i sistema za spuštanje, tijelo su spustili do parkinga i predali nadležnim službama.

Foto: Hgss Stanica Gospić

