Engleski sudac već dvije godine nije sudio jednom klubu: Sve zbog jedne utakmice

Engleski premijerligaški sudac Stuart Attwell već dvije godine namjerno nije delegiran za utakmice na kojima igra Nottingham Forest.

The Athletic donosi zanimljivu priču iz engleskog nogometa. Naime, prije dvije godine Attwell je bio upleten u ozbiljne optužbe koje je protiv njega uputio Nottingham Forest. Tada je bio VAR sudac na utakmici protiv Evertona koju je Forest izgubio 2-0. Iz Foresta su ga optužili da ih je namjerno oštetio jer je navijač Lutona koji se tada s Forestom borio za ostanak u Premier ligi.

"Nema naznaka kada će Professional Game Match Officials Limited (PGMO), organizacijsko tijelo za suce u engleskom nogometu, ponovno uvesti Attwella na utakmice Foresta u bilo kojem svojstvu. Osim što nije sudio utakmice, Attwell je izostavljen iz dužnosti VAR-a i četvrtog suca za sve utakmice Foresta u relevantnom dvogodišnjem razdoblju", piše Athletic.

Neimenovani izvor je neslužbeno potvrdio kako je razlog Attwellovog nestavljanja na utakmice Foresta upravo spomenuta utakmica od prije dvije godine. U siječnju ove godine, Attwell je izabran za četvrtog suca na utakmici trećeg kola FA kupa između Foresta i Wrexhama. Iz neobjašnjivih razloga, nakon toga ga je bez ikakve najave zamijenio Darren England. PGMO je odbio pojasniti zašto.

