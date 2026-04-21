Od njemačkih niželigaša do belgijske senzacije: Tko je 22-godišnjak koji može igrati za Hrvatsku?

Nogometna scena dobila je novo ime koje polako izlazi iz sjene, 22-godišnjeg napadača Matea Biondića, čiji se razvoj sve češće prati u skautskim bilježnicama europskih klubova i nogometnih saveza.

Njegov put do profesionalne scene nije bio uobičajen. Većinu karijere proveo je u nižim ligama Njemačke, gdje je nastupao za klubove poput SV Eintracht Trier 05 i SC Verl, uz nogometno školovanje u omladinskom sustavu SC Paderborna.

Početkom 2026. godine dogodio se veliki zaokret u njegovoj karijeri iz njemačkog četvrtoligaša preselio je u redove belgijskog prvoligaša Royale Union Saint-Gilloisea, jednog od klubova koji se bori za sam vrh belgijskog nogometa.

Taj transfer označio je nagli iskorak u njegovoj karijeri i doveo ga u fokus europskih medija i skauta, budući da je iz anonimnosti nižih rangova stigao u ligu koja redovito proizvodi i razvija vrhunske talente.

U kratkom vremenu u Belgiji, Biondić je upisao deset nastupa te postigao dva pogotka, što je za mladog napadača iznimno dobar početak u znatno zahtjevnijem natjecanju.

Njegov tržišni status također je naglo porastao, prema procjenama, vrijednost mu se sada kreće oko 500 tisuća eura, iako je još prije nekoliko mjeseci bio gotovo nepoznat široj nogometnoj javnosti.

Posebnu zanimljivost njegovoj priči daje i reprezentativni status. Biondić može nastupati za čak tri nacionalne selekcije, rođen je u Njemačkoj, dok mu porijeklo omogućuje igranje za Hrvatsku ili Bosnu i Hercegovinu.

