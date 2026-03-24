Jeziva snimka mučenja navijača širi se internetom: 'Tu se ne smije vidjeti Torcida Zagreb'

Uznemirujuća snimka na kojoj se vidi kako jedna osoba spaljuje tetovažu na desnoj nozi druge osobe munjevito se širi društvenim mrežama.

Snimka navodno prikazuje kako torcidaši kažnjavaju člana zagrebačke Torcide koji je cinkao Bad Blue Boyse, kritizirao vlastitu navijačku skupinu i dopisivao se s pripadnikom Grobara.

"Pruži nogu, ajde. Znači ovo je bila tetovaža Torcide Zagreb. Toga više nema. Jer ti si jedno je*eno smeće i ti to ne zaslužuješ ikad više biti. Ovo palimo i tu se ne smije vidjet da je ikad bila Torcida Zagreb. Ovo će ovdje ostat crno. Jer ti si jedno crno. Ti si nula. To ćeš ti vidjeti, pi*ko jedna", čuje se kako govori osoba koja spaljuje tetovažu.

Mobitel otkrio sve

Jedna od najpoznatijih stranica koja prati navijačku scenu, Hooligans.cz, ranije je objavila da su BBB-ovci nedavno pretukli navedenog člana zagrebačke Torcide te da su mu pritom oteli mobitel.

Pretragom mobitela pronašli su prisnu konverzaciju s istaknutim pripadnikom Grobara, navijačke skupine beogradskog Partizana. Na društvenim mrežama objavljen je niz poruka koje su razmjenjivali torcidaš i grobar. U njima se spominju Delije, pojedine ekipe BBB-a, ali i Torcidini prijatelji među navijačima Benfice.

Na utakmici Hajduka nije bilo transparenta "Torcida Zagreb". A onda su BBB-ovci su tijekom subotnje utakmice s Lokomotivom podigli transparent "Torcida Beograd". Podigli su i poruke: "Tko to ovdje pjeva?" i "Torcida uz drukere".

Provokacija je nastavljena i pjesmom, pa su zapjevali stihove: "Moj je život drukanje, bježanje, skrivanje, plakanje, laži i to je sve".

