po peti put

Luis Suarez šokirao izjavom pred Svjetsko prvenstvo: Vrata reprezentacije ponovno otvorena?

Foto: Sandro Pereyra

Tijekom bogate karijere Suarez je odigrao 143 utakmice za reprezentaciju i postigao 69 golova.

8.5.2026.
10:40
Sportski.net
Sandro Pereyra
Nešto više od mjesec dana prije početka Svjetskog prvenstva najbolji strijelac u povijesti urugvajske nogometne reprezentacije, 39-godišnji Luis Suarez kazao je kako je otvoren za mogući povratak u momčad "nebeskoplavih" iako je u rujnu 2024. godine objavio kraj reprezentativne karijere nakon sukoba s izbornikom Marcelom Bielsom.

Prije više od godinu i pol dana Suarez je optužio Bielsu kako stvara razdor unutar momčadi te da se hladno odnosi prema igračima.

Tada sam rekao neke stvari koje nisam smio. Moraš biti u stanju priznati svoje greške, za mene je to sada prošlost. Ako će me trebati, svojoj zemlji nikada neću reći ne. Dok god sam aktivan, bit ću na raspolaganju", kazao je Suarez.

Tijekom bogate karijere Suarez je odigrao 143 utakmice za reprezentaciju i postigao 69 golova. Prije 15 godina je s Urugvajom osvojio naslov prvaka Južne Amerike, a bio je sudionikom čak četiri svjetska prvenstva, pa bi mu ovogodišnje, ako ga Bielsa vrati u sastav, bilo čak peto,

Luis SuarezUrugvajSp 2026.
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
