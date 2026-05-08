5 do 12

Neporaženi hrvatski borac u posljednji tren ostao bez meča, ali brzo mu je nađen novi protivnik
Posljednji nastup imao je krajem prošlog mjeseca kada je slavio jednoglasnom sudačkom odlukom.

8.5.2026.
10:21
Hrvatski borac Jure Jurić ostao je u posljednji trenutak bez prvotno dogovorenog protivnika na nadolazećoj FNC priredbi, nakon što je s popisa borbi otpao Leon Gavanas zbog promjene u rasporedu.

Organizacija je promptno reagirala te je Juriću osigurala novog protivnika. Umjesto Gavanasa, u oktogon će protiv hrvatskog borca ući Brazilac Guilherme Nogueira, iskusni 32-godišnjak koji u profesionalnoj karijeri bilježi osam borbi, uz učinak od četiri pobjede, tri poraza i jednog neodlučenog ishoda. Posljednji nastup imao je krajem prošlog mjeseca kada je slavio jednoglasnom sudačkom odlukom.

FNC 30 gledajte u subotu od 19.00 na Voyo. 

 

 

Jure Jurić, koji u dosadašnjoj profesionalnoj karijeri ima omjer 3-0, vraća se u akciju nakon zapaženog nastupa u Varaždinu. Neporažen niz želi nastaviti i dodatno učvrstiti svoj status na middleweight sceni, gdje se postupno probija prema vrhu poretka.

Uoči novog nastupa, Jurič je nedavno dao i intervju za Net.hr kojeg možete porčitati OVDJE.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
