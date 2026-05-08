Bivši vratar Dinama stigao na Poljud i objavom uzburkao duhove

Filip Lončarić, bivši vratar Dinama, podigao je veliku prašinu gostujući u Splitu u srijedu. Lončarić je trener vratara Kustošije, a juniori tog kluba igrali su s Hajdukom u 19. kolu juniorskog prvenstva.

Lončarić je izlet u Split iskoristio i za sitnu provokaciju hajdučkog puka. Naime, bivši je vratar Dinama i dan danas veliki navijač zagrebačkog kluba, a na svom Instagramu je na storyju objavio fotografiju s Poljuda. U ruci je držao naljepnicu navijačke skupine Bad Blue Boys, a napisao je "Find me if you can" (Pronađite me ako možete).

Foto: Screenshot/Instagram/filip_loncaric1986

Lončarić je očito provocirao navijače Hajduka, a to naravno nije sjelo dobro u Dalmaciji. "Navijači, pogotovo oni najvatreniji, rade te sitne spačke, prošuljaju se u protivničke redove, ostavljaju naljepnice i slično, ali nekako je nepisano pravilo da službene osobe ne koriste za te stvari prigode kada s nekom kategorijom dođu na stadion, kao što je u ovom slučaju došao Lončarić s Kustošijom. Neka to bude i zaključak ove priče: treneri, ostavite taj dio navijačima, a vi se posvetite zagrijavanju, pripremi i vođenju momčadi", stoji u tekstu Dalmatinskog portala.

