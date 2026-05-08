REALITY MADRID /

Navijači Reala pohrlili na Tchouaménijev Instagram i pokazali na čijoj su strani

Navijači Reala pohrlili na Tchouaménijev Instagram i pokazali na čijoj su strani
Foto: IPA, Independent Photo Agency/Alamy/Profimedia

Nakon incidenta oglasio se i sam Valverde, koji je na društvenim mrežama iznio svoju verziju događaja

8.5.2026.
8:42
Sportski.net
IPA, Independent Photo Agency/Alamy/Profimedia
Real Madrid je službeno potvrdio otvaranje disciplinskog postupka protiv dvojice svojih igrača, Federica Valverdea i Auréliena Tchouaménija, nakon incidenta koji se dogodio tijekom treninga u Valdebebasu. Klub je priopćio kako će odluke o mogućim sankcijama biti donesene po završetku internih procedura, o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena.

Prema službenim informacijama iz kluba, Federico Valverde je nakon liječničkih pregleda dobio dijagnozu kontuzije glave te će prema medicinskim protokolima pauzirati između deset i 14 dana.

Nakon incidenta oglasio se i sam Valverde, koji je na društvenim mrežama iznio svoju verziju događaja. Istaknuo je kako se radilo o nesporazumu i verbalnoj raspravi između suigrača, naglasivši da nije bilo namjernog fizičkog obračuna. Dodao je kako su intenzitet sezone, umor i rezultatski pritisak pridonijeli napetostima unutar momčadi, ali je odbacio tvrdnje o fizičkom sukobu.

Navijači Real Madrida krive Tchouaménija i smatraju da nije imao pravo nasrnuti na kapetana. To su javno pokazali na Instagramu francuskog veznjaka. Na posljednju objavu Aureliena Tchouaménija svi navijači Reala pišu sličnu stvar. Stali su na stranu kapetana i većina komentara s nekoliko desetaka tisuća lajkova glasi: "Valverde>Tchouaméni", "Valverde>>>>>>", "Poštuj kapetana" i tako dalje. 

 

 

Što se točno događa u svlačionici Reala ne možemo sa sigurnošću znati, ali situacija je očigledno alarmantna i novi trener će imati puno posla ovoga ljeta.

Federico ValverdeAurelien TchouameniReal MadridInstagram
