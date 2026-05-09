'BOLJI SU'

Snuždeni Garcia: 'U svakoj utakmici ove sezone Dinamo je dominirao protiv nas'

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

'U svakoj utakmici protiv Dinama smo baš jako puno patili na bočnim pozicijama'

9.5.2026.
19:15
Hina
U najvećem hrvatskom derbiju, koji ovaj put nije imao veliki rezultatski značaj, nogometaši Dinama su na svom maksimirskom stadionu, u 34. kolu HNL-a, pobijedili Hajduk s 2-0 (1-0).

Pred 22.000 gledatelja Dinamo je poveo u 23. minuti kada je za 1-0 zabio Monsef Bakrar, dok je konačnih 2-0 u 65. minuti postavio Dion Drena Beljo, uvjerljivo najbolji strijelac prvenstva.

Nakon utakmice snuždeni trener Hajduka Gonzalo Garcia priznao da je u ovom trenutku rival iz Zagreba kvalitativno u bitnoj prednosti.

"U svakoj utakmici ove sezone Dinamo je dominirao protiv nas i pokazao je svaki put da je bolji. Nismo bili pravi ove subote. U prvom poluvremenu niti jedna momčad nije pokazala posebno dobru igru. Nastavak utakmice smo dobro otvorili, ali onda smo primili drugi pogodak i Dinamo je preuzeo potpunu kontrolu. Ofenzivno nismo dobro odigrali, a u svakoj utakmici protiv Dinama smo baš jako puno patili na bočnim pozicijama“, priznao je nakon poraza trener splitske momčadi.

HajdukGonzalo GarciaHnlDinamo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
