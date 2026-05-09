Snuždeni Garcia: 'U svakoj utakmici ove sezone Dinamo je dominirao protiv nas'

U najvećem hrvatskom derbiju, koji ovaj put nije imao veliki rezultatski značaj, nogometaši Dinama su na svom maksimirskom stadionu, u 34. kolu HNL-a, pobijedili Hajduk s 2-0 (1-0).

Pred 22.000 gledatelja Dinamo je poveo u 23. minuti kada je za 1-0 zabio Monsef Bakrar, dok je konačnih 2-0 u 65. minuti postavio Dion Drena Beljo, uvjerljivo najbolji strijelac prvenstva.

Nakon utakmice snuždeni trener Hajduka Gonzalo Garcia priznao da je u ovom trenutku rival iz Zagreba kvalitativno u bitnoj prednosti.

"U svakoj utakmici ove sezone Dinamo je dominirao protiv nas i pokazao je svaki put da je bolji. Nismo bili pravi ove subote. U prvom poluvremenu niti jedna momčad nije pokazala posebno dobru igru. Nastavak utakmice smo dobro otvorili, ali onda smo primili drugi pogodak i Dinamo je preuzeo potpunu kontrolu. Ofenzivno nismo dobro odigrali, a u svakoj utakmici protiv Dinama smo baš jako puno patili na bočnim pozicijama“, priznao je nakon poraza trener splitske momčadi.

