Internet bruji o natpisu koji je Jakov Jozinović nosio u Beogradu: Poslao jasnu poruku

Mladi vinkovački pjevač Jakov Jozinović (20) održao je niz od čak deset koncerata u beogradskom Sava Centru, a osim glazbenim nastupima, publiku je osvojio i snažnom emotivnom porukom koju je poslao s pozornice.

Na jednom od posljednjih koncerata pojavio se u jednostavnoj bijeloj košulji, no upravo je detalj na njezinim leđima izazvao brojne reakcije publike i društvenih mreža. Na košulji je pisalo: „Da ljubav opet bude u modi“, a mnogi su njegov potez opisali kao dirljivu i snažnu poruku u vremenu kada, kako kažu fanovi, emocije sve češće ostaju u drugom planu.

Emocije ga svladale pred publikom

Jozinović je sinoć održao svoj deseti i posljednji unaprijed zakazani koncert u Sava Centru, a završetak večeri obilježile su snažne emocije. Tijekom nastupa pjevač je u jednom trenutku zaplakao pred publikom i pao na koljena, dok su ga gledatelji nagradili dugotrajnim ovacijama.

Posebno emotivan trenutak dogodio se kada je najavio svoj sljedeći veliki cilj.

„Dok sam nastupao u MTS dvorani, najavio sam Sava Centar, a sada najavljujem beogradsku Arenu“, rekao je vidno dirnut.

Nakon tih riječi emocije su ga potpuno preplavile, a publika je burnim pljeskom i povicima podrške dodatno podigla atmosferu u dvorani.

Fanovi dijele snimke na društvenim mrežama

Snimke emotivnih trenutaka ubrzo su se proširile društvenim mrežama, gdje su brojni fanovi komentirali kako je riječ o jednom od najiskrenijih trenutaka koje su vidjeli na koncertima regionalnih izvođača posljednjih godina.

Mnogi su upravo poruku s njegove košulje povezali s emocijama koje je pokazao tijekom nastupa, ističući da je publika prepoznala njegovu iskrenost i zahvalnost.

Uskoro stiže i u Zagreb

Nakon velikog uspjeha u Beogradu, Jakova Jozinovića uskoro očekuju i koncerti u Hrvatskoj. Pred domaćom publikom nastupit će 19. i 20. lipnja u Arena Zagreb, gdje se također očekuje velik interes publike.