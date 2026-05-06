Nova smrt na A1: Automobil sletio kod odmorišta Vukova Gorica, ima ozlijeđenih

Promet se odvija po dvije prometne trake
Jedna je osoba poginula, a dvije su ozlijeđene u slijetanju automobila na autocesti A1, izvijestila je policija u srijedu.
Nesreća se dogodila nekoliko minuta prije 14 sati poslije odmorišta Vukova Gorica u smjeru juga.
Promet se odvija po dvije prometne trake. O nesreći između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 izvijestio je i Hrvatski autoklub (HAK) koji je upozorio vozače da se vozi uz ograničenje od 60 kilometara na sat.
Slijedi očevid nakon kojeg će biti poznato više detalja o uzroku nesreće.