Policija tražila zatvor, sud ga pustio na slobodu: Vozač napravio teške prekršaje

Policija je jučer u Metkoviću zaustavili osobno vozilo dubrovačkih registracija kojim je upravljao 49-godišnjak. Prometnom kontrolom je utvrđeno kako vozač vozilom upravlja dok mu je vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Vozačka dozvola je poništena rješenjem Policijske postaje Metković od 12.02.2026. do 12.02.2028. godine.

Budući se radi o vozaču koji na snazi ima dvije pravomoćne presude za najteže prometne prekršaje, ispunjeni su zakonski uvjeti temeljem kojih mu je vozilo kojim je upravljao - oduzeto.

Vozač je uhićen i odveden na Općinski sud u Metkoviću uz prijedlog policije sudu da se kazni jednomjesečnom zatvorskom kaznom i tromjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije. Općinski sud u Metkoviću je donio rješenje kojim se vozač kažnjava novčanom kaznom od 1.500 eura i pušta na slobodu.

POGLEDAJTE VIDEO: Stigla su vozila za protueksplozijsku službu: Pogledajte kakve mrcine je dobila policija