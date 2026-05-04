UZ BAJU MALOG KNINDŽU /

Pojavila se snimka mladića protjeranog iz Hrvatske: Na balkonu mahao zastavom Republike Srpske

Foto: Screenshot/ X Vide Dmitar Rapula

Zastava je privremeno oduzeta, a mladić je kažnjen zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, zbog čega je protjeran iz Hrvatske

4.5.2026.
17:45
Tesa Katalinić
Istarska policija priopćila je o incidentu koji se dogodio na Praznik rada, zbog čega je mladić (23) iz BiH protjeran iz Hrvatske.

Na balkonu hotela, na području Funtane, mladić je mahao i isticao zastavu Republike Srpske, čime je izazvao uznemirenost javnosti. Zastava je privremeno oduzeta, a mladić je kažnjen zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. 

Također mu je izdano i rješenje o protjerivanju iz Hrvatske, kao i zabrana ulaska i boravka na području Europskog gospodarskog prostora u trajanju od šest mjeseci.

Snimka incidenta

Cijeli je incident snimljen, a na videu se vidi kako osmorica mladića stoji na balkonu hotela. Jedan od njih maše zastavom Republike Srpske, a iz zvučnika se čuje pjesma "A oj moja kuco na Grmeču". Pjesma je to kontroverznog pjevača srpskih nacionalističko-huškačkih pjesama, Baje Malog Knindže. 

Baji Malom Knindži zabranjeni su nastupi u Hrvatskoj i Federaciji BiH jer se tekstovi njegovih pjesama smatraju govorom mržnje.

Republika SrpskaPu IstarskaDeportacijaNarusavanje Javnog Reda I Mira
