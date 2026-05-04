UZNEMIRIVANJE U ISTRI /

Mladić na balkonu hotela mahao zastavom Republike Srpske: Protjeran je iz Hrvatske

Foto: Jerome Cid/Alamy/Profimedia

Zastava je privremeno oduzeta, a mladić je kažnjen zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

4.5.2026.
13:35
Hina
Zbog mahanja i isticanja zastave Republike Srpske na balkonu terase hotela u Funtani 23-godišnjem državljaninu BIH policija je izdala rješenje o protjerivanju iz Hrvatske i zabrani ulaska i boravka na području Europskog gospodarskog prostora u trajanju od šest mjeseci. 

Istarska policija izvijestila je da su, postupajući po zaprimljenoj dojavi, policijski službenici su u petak 1. svibnja ujutro utvrdili da je 23-godišnji bosanskohercegovački državljanin na balkonu terase sobe hotela na području Funtane, na mjestu koje je vidljivo i dostupno javnosti, mahao i isticao zastavu Republike Srpske, čime je "izazvao uznemirenost javnosti". 

Oduzeli mu zastavu 

Zastava je privremeno oduzeta, a mladić je kažnjen zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Također mu je izdano i rješenje o protjerivanju iz Republike Hrvatske i zabrana ulaska i boravka na području Europskog gospodarskog prostora u trajanju od šest mjeseci, kažu u policiji.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
