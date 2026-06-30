Sramotna nova prijevara u Zagrebu: Sve počinje telefonskim pozivom

Zagrebačka policija zabilježila je u ponedjeljak još jednu prijevaru u kojoj lažni liječnici traže novac za navodni hitni operativni zahvat unesrećenog člana obitelji prevarene osobe te je građane pozvala na oprez.

Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka (PUZ), nepoznati prevarant je u ponedjeljak oko 15 sati, u novozagrebačkoj Kombolovoj ulici, nazvao 89-godišnjakinju i lažno joj se predstavio kao liječnik bolnice navodeći da je članica obitelji nastradala te zatražio novac za njen hitni operativni zahvat.

Nakon što je 89-godišnjakinja povjerovala u lažnu priču, prevarant je dogovorio susret, nakon čega je oštećena njegovoj pomagačici na ulici predala više tisuća eura, zbog čega je policija pokrenula kriminalističko istraživanje koje je u tijeku.

Novi oblik prijevare

PUZ navodi da su zagrebački policajci, provodeći izvide kaznenih djela i analizom zaprimljenih kaznenih prijava koje je do sada podnijelo četvero oštećenih građana starosti od 76 do 83 godine, uočili novi pojavni oblik kaznenog djela prijevare.

Pojašnjavaju da nepoznate osobe, najvjerojatnije iz inozemstva, kontaktiraju građane i predstavljaju se kao liječnici zagrebačkih bolnica, navodeći kako je dijete osobe s kojom su uspostavili kontakt upravo teško stradalo u prometnoj nesreći.

Prevaranti potom navode kako je za daljnje liječenje potrebno žurno platiti više tisuća eura te od žrtava traže da se novac donese na određenu lokaciju,

U policiji savjetuju građane da, ukoliko zaprime ovakav poziv, odmah prekinu daljnji razgovor i o svemu obavijeste policiju na broj 192.