Doručak star više od 7500 godina: ''Ovo je zaista vrijedan nalaz i nije prirodno nastao'

Ovo zovemo prapovijesnim doručkom. Arheolozi su u izraelskoj pustinji otkrili osam nojevih jaja starih do 7.500 godina, a svi pokazatelji upućuju na to da nisu trebala završiti u muzeju, već u tavi. Ležali su odmah pored drevnog ognjišta u pješčanim dinama blizu Nitzane u regiji Negev, na jugu Izraela.

Rijetki nalaz pronašao je tim Izraelske uprave za antikvitete na mjestu gdje su nekada kampirali pustinjski nomadi. Među kremenom, spaljenim kamenjem i keramičkim krhotinama otkriven je pravi arheološki dragulj.

"Ova zbirka nojevih jaja je zaista posebno otkriće'', kaže voditeljica iskapanja Lauren Davis.

Kaže da jaja nisu ležala u pijesku bez razloga. "Jaja ovako blizu ognjišta sugeriraju da ovo nije prirodno ovako ostavljeno, već da se radi o namjernom skupljanju jaja. Jedno od jaja pronađeno je točno u ognjištu, što dodatno potvrđuje pretpostavku da je bilo namijenjeno za prehranu," objašnjava arheologinja.

Prema riječima dr. Amira Gorzalczanyja iz Izraelske uprave za antikvitete, jaja su bila od velike vrijednosti.

"Nojeva jaja nalazimo na arheološkim nalazištima u pogrebnim kontekstima, kao luksuzne predmete i boce vode'', kaže stručnjak. "No prirodno su se koristila kao hrana: jedno nojevo jaje ima nutritivnu vrijednost kao 25 kokošjih jaja. Zanimljivo je da, iako nojeva jaja nisu rijetkost u iskopavanjima, kosti ove velike ptice nisu pronađene. To može sugerirati da su u antičkom svijetu ljudi izbjegavali lov na nojeve i bili zadovoljni skupljanjem njihovih jaja'',vjeruje Gorzalczany.

Znanstvenici će sada podvrgnuti jaja daljnjoj analizi. Tko zna, možda se ispostavi da su prapovijesni nomadi pravili omlete bolje od današnjih kuhara.

POGLEDAJTE GALERIJU

