Istražili smo: Je li Ministarstvo zanemarilo azbest u Vjesniku? 'Dva puta sam testirao'

Niz je reakcija zbog odgode rušenja Vjesnika nakon što je na 16. katu otkriven azbest. Iako su statičara neposredno nakon požara izrazili sumnju na postojanje azbesta. Postavlja se pitanje jesu li to u Ministarstvu zanemarili. Radovi su nastavljeni, ali ne i na 16. katu. Umjesto radnika ondje je azbest.

"Ima azbesta. Nema azbesta. Sad hoće li se rušiti? Neće li se rušiti? Mislim, malo je prevelika stvar da se igramo tako mačke i miša", smatra Anuška Marinić iz Zagreba.

"Mislim da je tu država imala priliku pokazati kako su oni super i kako oni mogu tu po Zagrebu napraviti nešto brzo i efikasno, ali eto, vidimo kako je to ispalo", kaže Juraj Marinić.

"Ja to malo češće obilazim i vidim, dobar su dio fasade riješili. Dakle, vjerojatno se nešto moralo maknuti da bi se nešto vidjelo i meni čudno, ali...", kaže Pejo Brtan.

Bačić tvrdi da nisu imali informaciju

To čudo se nije odjednom pojavilo. Na njega su upozoravali statičara odmah nakon požara, ali ta vijest o Vjesniku do nadležnih, čini se ili nije stigla ili su se na nju oglušili.

"Mi informaciju o azbestu nismo imali. Da smo ih imali, bili bismo ih odmah upisali točno i naveli", kaže ministar Branko Bačić.

U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar kažu kako oni ipak nisu nadležni. Azbest je pronađen na 24 stupa na 16. Katu. Na pitanje je li ga iznenadio azbest, toksikolog Zdravko Lovrić kaže:

"Nije me iznenadio, ali me iznenadilo to da prije nego se krenulo uopće u bilo kakve poslove, da se to nije analiziralo. Da se vidi gdje i da li ima azbesta". Ispitivanja azbesta radi Institut za medicinska istraživanja, ministar kaže kako prije javne nabave nisu imali potvrdu da azbesta ima, ali su ga zbog sumnje ugovorom predvidjeli.

"Ušli smo u nekoliko na nekoliko katova, napravili, napravili, uzeli uzorke i te uzorke dostavili Institutu za medicinska istraživanja. Nama je Institut rekao da su negativni nalaz, dakle da nema prisustva azbesta", dodao je Bačić. Prvi put ispitivan je azbest s nižih katova, ali ne i sa šesnaestog kata. U Ministarstvu kažu da se do njega nije moglo iz sigurnosnih razloga. A evo što kažu s Instituta.

Prvi puta ga nije bilo, drugi put je

"Prisutnost azbesta u zgradi Vjesnika dva puta sam testirao. Prvi put je bio negativan rezultat. Međutim, ovaj drugi put nedavno je bilo i to je bilo pozitivno", kaže Ivan Pavičić, znanstveni savjetnik Instituta za medicinska istraživanja. Na pitanje kada su obavijestili Ministarstvo o postojanju azbesta, kaže:

"Kad su oni tražili. Izvještaj je bio krajem drugog mjeseca, to jest sad nedavno". Sve je to sumnjivo je u udruzi Ekologija grada.

"Ova sada priča s azbestom nam nešto nije pretjerano jasna. Moram reći kako nam je nakon požara Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar rečeno je da u zgradi apsolutno nema nikakvog azbesta, da je sav azbest davno uklonjen", kaže Josip Pavlović iz Udruge. I u zgradi s azbestom dvadesetak dana bili su radnici.

"Ako ih požar nije oštetio i voda. Naravno da to i jesu dvije stvari koje mogu zapravo narušiti strukturu tog betona, a onda, ako nije se to dogodilo, onda nije bilo opasnosti, ali ako se oštetilo, onda da", kaže toksikolog Lovrić.

"Nije došlo do oslobađanja u zraku azbestnih čestica, tako da radnici nisu bili u opasnosti", dodaje Pavičić. Zbog azbesta će kasniti radovi i rušenje, kao i otvaranje podvožnjaka. Skidanje će pričekati znak s vrha nebodera. Simbol nekog prošlog vremena bit će smješten u Muzej grada Zagreba. Ali dok je u zgradi azbest, on ostaje na vrhu.