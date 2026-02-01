FREEMAIL
VIRALNI VIDEO /

Šala ili nešto više? Izjava Margot Robbie o suprugu zapalila internet: 'Jadan on'

Šala ili nešto više? Izjava Margot Robbie o suprugu zapalila internet: 'Jadan on'
Foto: Elizabeth Goodenough/everett/profimedia

Margot Robbie u braku je s producentom Tomom Ackerleyjem od 2016. godine. Upoznali su se 2013. na filmskom setu, a zajedno su osnovali i produkcijsku kuću LuckyChap Entertainment

1.2.2026.
16:17
Hot.hr
Elizabeth Goodenough/everett/profimedia
Izjava Margot Robbie (35) na premijeri filma Orkanski visovi u Los Angelesu izazvala je pravi mali kaos na društvenim mrežama. Glumica i producentica filma, poznata po šarmu i spontanosti, jednom je rečenicom potaknula lavinu komentara i nagađanja o svom privatnom životu.

Na crvenom tepihu 35-godišnja Robbie govorila je o tome s kim planira pogledati film, koji u kina stiže 13. veljače, dan uoči Valentinova. Isprva je rekla da bi najradije izašla s prijateljicama, a zatim spomenula i supruga — no završetak rečenice mnoge je ostavio bez teksta.

@hollywoodreporter #MargotRobbie thought #WutheringHeights would be "perfect" for a #ValentinesDay ♬ original sound - The Hollywood Reporter

"Išla bih sa svim svojim prijateljicama u petak navečer, popile bismo koktele, možda se malo sredile. A onda bih na Valentinovo išla sa svojim suprugom… ili kim god", rekla je kroz smijeh, dodavši da joj se to činilo kao savršen vikend za izlazak filma.

Šala ili nešto više? Izjava Margot Robbie o suprugu zapalila internet: 'Jadan on'
Foto: @thehapablonde/backgrid/backgrid Usa/profimedia

Zapalila društvene mreže

Društvene mreže brzo su se zapalile. "Jesu li u otvorenom braku ili…?", "Jadni suprug", "Suprug ili kim god — ikona!", nizali su se komentari ispod snimke koju je objavio Hollywood Reporter. Neki su se fanovi našalili da bi s glumicom rado išli i oni, dok su drugi pokušavali pronaći skriveno značenje u njezinim riječima.

Pojedini su se prisjetili i filma Barbie, u kojem je Robbie izgovorila kultnu rečenicu o "ženskoj večeri", pa su i ovu izjavu protumačili kao njezin tipični, opušteni humor.

Inače, Margot Robbie u braku je s producentom Tomom Ackerleyjem od 2016. godine. Upoznali su se 2013. na filmskom setu, a zajedno su osnovali i produkcijsku kuću LuckyChap Entertainment. U listopadu 2024. dobili su sina, čije ime nisu javno otkrili.

Jedna spontana rečenica bila je dovoljna da ponovno potvrdi — Margot Robbie zna kako privući pažnju, čak i kada to uopće ne planira.

 

Margot Robbie
Šala ili nešto više? Izjava Margot Robbie o suprugu zapalila internet: 'Jadan on'