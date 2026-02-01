Šala ili nešto više? Izjava Margot Robbie o suprugu zapalila internet: 'Jadan on'

Izjava Margot Robbie (35) na premijeri filma Orkanski visovi u Los Angelesu izazvala je pravi mali kaos na društvenim mrežama. Glumica i producentica filma, poznata po šarmu i spontanosti, jednom je rečenicom potaknula lavinu komentara i nagađanja o svom privatnom životu.

Na crvenom tepihu 35-godišnja Robbie govorila je o tome s kim planira pogledati film, koji u kina stiže 13. veljače, dan uoči Valentinova. Isprva je rekla da bi najradije izašla s prijateljicama, a zatim spomenula i supruga — no završetak rečenice mnoge je ostavio bez teksta.

"Išla bih sa svim svojim prijateljicama u petak navečer, popile bismo koktele, možda se malo sredile. A onda bih na Valentinovo išla sa svojim suprugom… ili kim god", rekla je kroz smijeh, dodavši da joj se to činilo kao savršen vikend za izlazak filma.

Foto: @thehapablonde/backgrid/backgrid Usa/profimedia

Zapalila društvene mreže

Društvene mreže brzo su se zapalile. "Jesu li u otvorenom braku ili…?", "Jadni suprug", "Suprug ili kim god — ikona!", nizali su se komentari ispod snimke koju je objavio Hollywood Reporter. Neki su se fanovi našalili da bi s glumicom rado išli i oni, dok su drugi pokušavali pronaći skriveno značenje u njezinim riječima.

Pojedini su se prisjetili i filma Barbie, u kojem je Robbie izgovorila kultnu rečenicu o "ženskoj večeri", pa su i ovu izjavu protumačili kao njezin tipični, opušteni humor.

Inače, Margot Robbie u braku je s producentom Tomom Ackerleyjem od 2016. godine. Upoznali su se 2013. na filmskom setu, a zajedno su osnovali i produkcijsku kuću LuckyChap Entertainment. U listopadu 2024. dobili su sina, čije ime nisu javno otkrili.

Jedna spontana rečenica bila je dovoljna da ponovno potvrdi — Margot Robbie zna kako privući pažnju, čak i kada to uopće ne planira.

