Sin Siniše Vuce o odrastanju uz oca glazbenika: 'Bilo je izazovno, mama nas je odgajala'

Agent za nekretnine Vilibald Vuco (28), sin glazbenika Siniše Vuce (53), bivši je profesionalni nogometaš koji je, nakon ozljede, preusmjerio karijeru u svijet nekretnina. Ovaj svestrani mladić postigao je veliki uspjeh u karijeri, a odrastanje uz oca glazbenika, kako kaže, bilo je izazovno. U razgovoru s nama Vilibald je progovorio o odnosu s ocem Sinišom, otkrio kako izgleda njegov radni dan te na kraju, odgovorio na pitanje koje njegove obožavateljice najviše zanima – njegov ljubavni status.

Ranije ste se bavili nogometom i pjevanjem. Je li vam bilo teško oprostiti se od sportskog terena i mikrofona?

Bavio sam se profesionalno nogometom, a pjevanje mi je bilo samo jedna prijelazna faza, više kao hobi. Nisam se nikada potpuno oprostio od pjevanja, ali se nisam ni isključivo bavio time. Što se tiče nogometa, cijeli život sam sportaš. Nogomet mi je bio način života i prestati s tim nije bilo lako. Moram priznati da mi nedostaje. Dogodila se ozljeda, morao sam operirati kuk i jednostavno više nije imalo smisla nastaviti. Morao sam se prilagoditi novim okolnostima. Pjevanje je došlo u tom prijelaznom razdoblju kada sam još tražio sebe i odlučivao hoću li ostati u sportu ili ne. Pjevanje mi je ostalo kao hobi i strast. Sport mi nedostaje, ali i dalje sam u njemu. Redovito treniram i to je i dalje moj životni stil.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Trenutačno se bavite prodajom nekretnina. Kako ste se odlučili na taj korak?

Odlučio sam se za posao u prodaji nekretnina, a prijedlog je došao od mog šogora. To je posao u kojem si stalno s ljudima, puno komuniciraš, a naravno, treba i znati nešto o nekretninama i građevini. Sve se to s vremenom nauči. Odmah na početku mi je krenulo dobro i što sam dulje u tome, više učim. Svaki dan donosi nove izazove, rad s ljudima, kupcima, učenje o komunikaciji i psihologiji. To je posao koji spaja sve. Moraš biti emocionalno i socijalno inteligentan, razumjeti ljude, posao, tržište nekretnina, građevinu, materijale, poželjne lokacije. Ima tu puno toga, ali uživam u tom poslu. Istina, izazovno je, ali baš zbog toga ga volim.

Kako izgleda vaš tipičan radni dan?

Ustajem u pet ujutro, prošećem psa, nešto pročitam i pripremim se za dan. Onda idem na trening, nakon toga doručkujem i oko osam sati krećem na posao. Tada počinje radni dan. Sve što radim prije toga pomaže mi da se posložim i uđem u dan smireno. Najprije provjerim s klijentima što treba raditi taj dan i što sam dogovorio. Svaki dan je drugačiji. Većinom popodne obilazim nekretnine, pokazujem ih, idem na sastanke i pregovaram o prodaji. Radni dan mi završava ponekad oko 16, a ponekad i oko 19 sati. Kad dođem kući, večeram, malo se opustim, pripremim za sutrašnji dan i idem spavati. Već oko 20 ili 21 sat sam u krevetu. Kako kažu moji prijatelji i obitelj, idem spavati s kokošima (smijeh).

Vidite li se u ovom poslu dugoročno? Je li to nešto što biste voljeli raditi do kraja života?

Ne mogu reći da se ne vidim u ovom poslu, vidim se. Imam puno potencijala. Taj sektor raste u Hrvatskoj, sve se više regulira zakonima i mogu reći da se dugoročno vidim u radu s ljudima, projektima i pomaganju drugima da prodaju ili kupe ono što žele, kako god da je to u planu.

Vaš otac, Siniša Vuco, poznat je glazbenik i javna ličnost. Kako biste opisali vaš odnos s njim?

Otac je imao velik utjecaj na mene, kao što svaki otac ima na sina. On je poznat i to je nešto s čime sam se naučio nositi. Ima svojih prednosti, ali i mana. Trudim se iskoristiti prednosti, a mane ostaviti po strani. Teško je to objasniti, ali činjenica da me mnogi znaju i često nešto ispituju ostavlja traga. S vremenom se čovjek navikne. Htio bih spomenuti i svoju majku koja je imala ogroman utjecaj na moj život i živote mojih sestara. Ona nas je zapravo odgajala jer je otac često bio na putu, radio i zarađivao za obitelj. Zahvalan sam oboma i trudim im se vratiti onako kako najbolje znam, svojim životom i postupcima pokazati da su napravili dobar posao u odgoju.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL Vilibald i Siniša Vuco

Kako je bilo odrastati kao sin poznatog glazbenika? Je li vam bilo teško nositi se s njegovom popularnošću?

Odrastati uz oca glazbenika bilo je neobično, izazovno i zanimljivo. Ima svojih prednosti i mana, pogotovo jer nije samo poznat, već i često kontroverzan. Nije se bilo jednostavno nositi s time, ali ne žalim se.

Kakvu glazbu slušate? Je li vaš otac utjecao na vaš glazbeni ukus? Slušate li njegove pjesme?

Slušam sve. Od Eda Sheerana, čijem sam koncertu bio prošle godine, do Crvene jabuke i Thompsona. Volim i naše izvođače. Stvarno volim glazbu. Volim i svirati i pjevati. Slušam i pjevam očeve pjesme, i one iz njegovog benda. Kad sam bio mali, volio sam ih slušati i pjevati, iako nisu bile baš za djecu.

Kakav je vaš ljubavni status? Postoji li neka posebna dama u vašem životu?

Imam djevojku. Ne bih sada previše o tome, ali sretan sam.

Kakvi ste kad se zaljubite?

Rekao bih da sam najbolji.

Kakva bi bila vaša žena iz snova? Koje osobine su vam najvažnije kod partnerice?

Moja djevojka ima sve ono što tražim. Zato mi je i djevojka. Mora imati vrijednosti koje ja cijenim, mora voljeti djecu, imati majčinski instinkt i naravno, izgled. Izgled mi je važan. Mora mi se svidjeti na prvu, privući me, a karakter je ono što zadržava. Sve treba biti prisutno, i kod nas jest.

