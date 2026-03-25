Evo kad i gdje gledati treninge, kvalifikacije i glavnu utrku Velike nagrade Japana

Formula 1 došla je do treće utrke sezone. Nakon uzbudljivog otvaranja u Australiji i Kini, karavana stiže na jednu od najcjenjenijih i tehnički najzahtjevnijih staza u kalendaru. Velika nagrada Japana vozit će se od 27. do 29. ožujka na legendarnoj Suzuki, a za hrvatske ljubitelje Formule 1, kao i novinare koji će pratiti Veliku nagradu Japana, to znači još jedno ranojutarnje buđenje uz adrenalin i zvuk najbržih bolida svijeta. Nova era Formule 1 s potpuno novim tehničkim pravilima i novom generacijom bolida ovdje će doživjeti svoj prvi pravi test, a mi donosimo sve što trebate znati: kompletan raspored vikenda i detalje o tome gdje pratiti prijenos uživo.

Povratak na stazu koju vozači obožavaju

Suzuka nije samo staza; ona je institucija. Izgrađena davne 1962. godine kao testna staza za Hondu, djelo je dizajnera Johna Hugenholza i do danas je zadržala svoj izvorni šarm i izazov. Njezina jedinstvena konfiguracija u obliku osmice, s nadvožnjakom koji presijeca stazu, čini je jedinstvenom u kalendaru. Vozači je obožavaju zbog fluidnosti i sekvenci zavoja koje testiraju granice i bolida i čovjeka. Od brzih S-zavoja u prvom sektoru, preko izazovnih Degner zavoja i Spoon zavoja, pa sve do kultnog zavoja 130R kojim se prolazi s gasom do daske, Suzuka ne prašta ni najmanju pogrešku...

Upravo zbog svoje konfiguracije, timovi ovdje koriste postavke s visokom razinom aerodinamičkog potiska (downforce) kako bi osigurali maksimalno prianjanje u zavojima. To stavlja ogroman pritisak na gume, koje su podjednako opterećene s lijeve i desne strane, što strategiju čini ključnim faktorom za uspjeh. Kroz povijest, Suzuka je bila poprište nekih od najdramatičnijih raspleta prvenstava, uključujući legendarne dvoboje Ayrtona Senne i Alaina Prosta. Iako se sada održava na početku sezone, njezin značaj nije nimalo manji. Ona je mjerilo koje s brutalnom jasnoćom pokazuje tko je napravio najbolji posao s novim bolidima, a tko još ima puno posla.

Gdje pratiti VN Japana u Hrvatskoj?

Za sve ljubitelje Formule 1 u Hrvatskoj, dobra je vijest da je praćenje oktanskog cirkusa u sezoni 2026. nikad dostupnije. Prava prijenosa ima RTL Hrvatska, koja osigurava potpunu pokrivenost trkaćeg vikenda na svojim kanalima.

Televizijski prijenos raspoređen je tako da se slobodni treninzi u petak te treći slobodni trening i kvalifikacije u subotu emitiraju uživo na kanalu RTL 2. Vrhunac vikenda, glavna nedjeljna utrka, rezervirana je za glavni kanal RTL-a. Za one koji žele potpuno iskustvo i ne žele propustiti ni sekundu akcije, sve sesije, uključujući treninge, kvalifikacije i utrku, dostupne su uživo i na zahtjev putem streaming platforme Voyo.

Dodatnu vrijednost za gledatelje donosi i studijska emisija "Formula na RTL-u" koja se emitira sat vremena prije početka utrke. Voditelj i direktor Formule 1 Filip Brkić, uz stručne komentare Ivana Blažička i Nevena Novaka, provest će vas kroz sve zanimljivosti, analize i posljednje informacije sa staze, pružajući savršen uvod u trkaći spektakl. Ante Vetma i Anđelko Kecman također su komentatori Formule 1 na RTL-u.

S obzirom na veliku vremensku razliku između Hrvatske i Japana, ljubitelji Formule 1 morat će naviti budilice. Sva događanja odvijaju se u ranim jutarnjim satima po našem vremenu. Utrka na stazi dugoj 5,807 kilometara vozit će se ukupno 53 kruga.

Točna satnica cijelog vikenda za VN Japana po našem vremenu (27. – 29. ožujka 2026.)

Petak, 27. ožujka - Prvi trening je u 3:30, drugi u 07:00 - RTL 2 i Voyo

Prvi slobodni trening započinje u 03:30 i traje do 04:30. Nakon pauze, bolidi se vraćaju na stazu za drugi slobodni trening koji je na rasporedu od 07:00 do 08:00. Oba treninga moći ćete pratiti na kanalu RTL 2 i na platformi Voyo.

Subota, 28. ožujka - Treći trening je u 3:30, kvalifikacije u 07:00 - RTL 2 i Voyo

Subotnji program također počinje rano. Treći i posljednji slobodni trening, na kojem će timovi tražiti finalne postavke bolida, vozi se od 03:30 do 04:30. Vrhunac subote, uzbudljive kvalifikacije, kreću u 07:00 i trajat će sat vremena. Prijenos je također osiguran na RTL 2 i Voyu.

Nedjelja, 29. ožujka - Glavna utrka je na glavnom kanalu RTL-a i Voyo

Glavni događaj vikenda, Velika nagrada Japana, starta u 06:00 po hrvatskom vremenu. Ne zaboravite da studijska emisija na RTL-u počinje već oko 05:00, kao savršeno zagrijavanje za utrku koja obećava neizvjesnost i vrhunsko automobilističko umijeće.

Pripremite se za vikend pun uzbuđenja koji donosi jedan od klasika Formule 1. Suzuka je staza koja stvara legende i razotkriva slabosti, a uz prijenos na RTL-ovim kanalima i Voyu, nećete propustiti niti jedan ključan trenutak.

