Vidovnjakinja koja proriče iz šparoga najavila skandale i smrti slavnih osoba

Jemima Packington, 69-godišnja Britanka iz Batha koja tvrdi da s preciznošću od 75 do 90 posto može predvidjeti budućnost pomoću bacanja šparoga, objavila je prognozu za 2026. godinu i najavila da donosi mješavinu drame, skandala i neočekivanih preokreta na globalnoj sceni.

Godina političkih ostavki i globalnih napetosti

Prema onome što su joj šparoge "rekle", 2026. bit će izuzetno turbulentna godina u svijetu politike. Packington je predvidjela izvanredne opće izbore u Ujedinjenom Kraljevstvu, koji će biti popraćeni valom ostavki, a koje bi mogle ozbiljno ugroziti i samu premijersku poziciju Keira Starmera.

S druge strane Atlantika, američke međuizbore u studenome obilježit će, tvrdi ta žena, iznenađujući i masivan zaokret prema Demokratima te će to predstaviti veliki šok za administraciju aktualnog predsjednika Donalda Trumpa.

Njezina vizija ide i dalje od toga, najavila je da će političke ostavke doseći nezapamćene razmjere diljem svijeta, i to uz rast građanskih nemira, posebno u Europi i na Bliskom istoku.

Windsore čekaju novi izazovi

Ni britanska kraljevska obitelj, koja je uvijek u središtu javnog interesa, neće biti pošteđena novih iskušenja. Packington su špargoge najavile nove zdravstvene probleme za istaknute članove obitelji.

Ipak, jedno njezino predviđanje zazvučalo je posebno zlokobno i moglo bi izazvati novi potres na dvoru. Naime, najavila je uhićenje bivšeg člana osoblja kraljevskog kućanstva, što će pokrenuti lavinu medijskih spekulacija i dodatno narušiti mir te obitelji.

Preokret na glazbenoj sceni i mračne vijesti iz svijeta zabave

Svijet zabave, prema Jemiminim vizijama, također će ući u turbulentno razdoblje. Očekuju se veliki skandali koji će uključivati neke od najomiljenijih zvijezda britanskih sapunica. Također najavila i nekoliko neočekivanih smrti poznatih osoba iz svijeta showbiza i glazbe.

Ipak, donijela je i jednu vedriju kulturnu promjenu. Packington navodi da će globalni fenomen K-Popa početi gubiti na popularnosti te da će njegovo mjesto na ljestvicama preuzeti iznenađujući povratak swing glazbe u stilu četrdesetih i pedesetih godina prošlog stoljeća. Taj će trend, navodi, prigrliti nove generacije mladih i talentiranih glazbenika.

Od sportskih uspjeha do klimatske katastrofe

Što se svijeta sporta tiče, kaže, britanski nogometni navijači mogu se nadati veličanstvenom nastupu Engleske na Svjetskom prvenstvu. Također, očekuje se i da će nogometni klub Liverpool osvojiti neke važne trofeje.

Njezino daleko najmračnije predviđanje za 2026. godinu jest "katastrofalan" klimatski događaj koji će, kako tvrdi, rezultirati velikim gubitkom ljudskih života. Uz to, prognozirala je i nove razorne poplave u Velikoj Britaniji koje će uzrokovati ozbiljne poremećaje u ključnoj infrastrukturi.

Podsjetimo, iako metoda Jamime Packinton zvuči neobično, na njezinom popisu navodno uspješnih predviđanja nalaze se događaji koji su oblikovali svijet poput Brexita, pobjede Donalda Trumpa na američkim izborima 2016. godine i smrti kraljice Elizabete II.