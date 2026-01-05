Skandal u uglednoj britanskoj dječjoj bolnici! Kirurg ozlijedio desetke djece lošim operacijama

Veliki medicinski skandal potresa Ujedinjeno Kraljevstvo. Neovisna istraga otkrila je da je kirurg Yaser Jabbar tijekom godina rada u jednoj od najuglednijih dječjih bolnica na svijetu mogao teško ozlijediti i do 100 djece, piše unilad.com

Foto: Linkedln

Riječ je o liječniku Nacionalne zdravstvene službe (NHS) koji je radio u londonskoj bolnici Great Ormond Street Hospital, specijaliziranoj za liječenje djece. Prema nalazima istrage, najmanje 32 djece pretrpjelo je teške posljedice, uključujući kronične bolove, trajna oštećenja živaca i moguće doživotne deformacije.

Stotine pacijenata pod povećalom

Istraga je obuhvatila čak 789 pacijenata koji su bili pod Jabbarovom skrbi između 2017. i 2023. godine. U više slučajeva djeca su nakon njegovih zahvata morala na dodatne korektivne operacije, a pojedini su ostali s trajnim posljedicama.

Odvjetnici obitelji navode da su među posljedicama bile razlike u duljini nogu, ozbiljne ozljede živaca, pa čak i jedna amputacija.

Obitelji optužuju bolnicu za zataškavanje

Roditelji ozlijeđene djece optužuju bolnicu za “kulturu zataškavanja”, tvrdeći da ranija interna izvješća nisu odražavala stvarno stanje niti razmjere problema.

Jedan zaposlenik bolnice javno je progovorio i oštro kritizirao upravu, optuživši je za ignoriranje upozorenja i prebacivanje krivnje isključivo na jednog kirurga.

“Sve su sveli na jednog ‘odmetnutog’ liječnika, ali problem je bio sustavan. Upozorenja su ignorirana, a odgovorni su i dalje na istim pozicijama”, rekao je za Sunday Times.

Iz Great Ormond Street Hospitala poručili su kako im je “duboko žao” zbog svega što se dogodilo te da su pregledali medicinsku dokumentaciju svakog djeteta koje je bilo zahvaćeno.

Cjelovito izvješće bit će predstavljeno upravnom odboru bolnice 29. siječnja, a prije objave bit će podijeljeno s obiteljima pacijenata.

Kirurgu oduzeta licenca

Yaser Jabbar od 8. siječnja 2024. godine više nema dozvolu za rad u Ujedinjenom Kraljevstvu. Protiv njega se vode postupci, a obitelji žrtava pripremaju pravne korake.

Odvjetnica Caroline Murgatroyd istaknula je kako je posebno šokantno to što se sve dogodilo u bolnici koja ima svjetski ugled:

“Roditelji su toj ustanovi bezrezervno vjerovali. Razmjeri ovog slučaja su zastrašujući.”

Bolnica je potvrdila da surađuje s nadležnim tijelima, dok javnost čeka konačne nalaze istrage.

