VEĆ RADIO SA SOPIĆEM /

Osijek se pojačao u borbi za ostanak. Igrač je odmah po dolasku poslao poruku navijačima

Osijek se pojačao u borbi za ostanak. Igrač je odmah po dolasku poslao poruku navijačima
Foto: Davor Javorovic/pixsell

"Siguran sam da mogu opet biti 'taj'. Zašto ne bih vjerovao u to? Zato sam i došao u Osijek" samouvjereno je poručilo novo krilo "Bijelo-plavih"

5.1.2026.
14:53
Sportski.net
Davor Javorovic/pixsell
Ono što je najavio počelo se i ostvarivati. Željko Sopić počeo je okupljati svoje "fajtere" za "fajt za ostanak". Najprije je stigao bivši kapetan "Bijelo-plavih" Borna Barišić, nakon njega je stigao Tonio Teklić, a sada je potpisao i Samuel Akere.

Nigerijsko krilo je u posljednjeplasiranu momčad HNL-a, kao i Teklić, stigao iz bivšeg Sopićeva kluba – poljskog Widzewa, a ove je sezone u Ekstraklasi postigao jedan te namjestio jedan pogodak. Ranije je igrao u bugarskom Botevu u kojemu je postigao 13 pogodaka uz 11 asistencija u 85 utakmica.

Pri potpisivanju za Osijek za službenu stranicu kluba otkrio je kako mu vremenski uvjeti ipak nisu iznenađenje.

"Malo sam umoran od puta jer ipak dolazim s drugog kontinenta. U Nigeriji iz koje stižem su trenutno visoke temperature oko 35 stupnjeva, a ovdje sam došao na snijeg. No, mi nogometaši smo naviknuti na takve stvari i uvijek im se prilagođavamo. Vjerujem da ću se brzo adaptirati na sve što trebam, što bolje upoznati suigrače i da ćemo zajedno izgledati dobro na terenu", rekao je Akere prije nego što je poslao poruku navijačima:

"Siguran sam da mogu opet biti 'taj'. Zašto ne bih vjerovao u to? Zato sam i došao u Osijek da opet dosegnem razinu koju sam u to vrijeme imao i zbog čega sam ostvario transfer u Poljsku. Vrline? Ovako, prvo bih spomenuo dribling, naravno i brzinu. Općenito bih rekao da sam snalažljiv na terenu, volim doći u situacije za gol, zabijati i asistirati, uostalom igram na takvoj poziciji."

Akere je u Osijek stigao na posudbu do kraja sezone, a već će za utakmicu protiv Dinama konkurirati za sastav.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski nogometni savez trese veliki skandal, što će biti sa Svetinom?

Nk Osijekželjko SopićHnl
