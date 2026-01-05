Zbog jedne postavke na iPhoneu zakasnila na let: Mnogi se javili s istim problemom

Jedna je putnica propustila svoj let zbog naizgled bezazlene pogreške u postavkama iPhonea, a svoje je iskustvo podijelila na društvenim mrežama i pokrenula lavinu komentara. Ispostavilo se da nije jedina kojoj se to dogodilo.

Brett Chody ispričala je kako se prekasno probudila za rani jutarnji let za Chicago. U videu objavljenom na TikToku, koji je prikupio više od 217.900 lajkova, objasnila je što se točno dogodilo i upozorila druge korisnike Appleovih uređaja.

Alarm je zvonio, ali bez zvuka

"Jutros sam propustila svoj let za Chicago jer sam postavila alarm na iPhoneu, u Appleovoj aplikaciji za alarme, i on se uključio, ali nečujno", rekla je Brett u videu. "Probudila sam se sama u 6:30 sati, a moj je let već poletio. Uzela sam mobitel i na njemu je pisalo 'alarm zvoni', ali bio je potpuno tih. Zvonio je tako dva i pol sata."

Srećom, uspjela je rezervirati kasniji let, no kada je odlučila podijeliti svoje neugodno iskustvo na Instagramu, ostala je iznenađena reakcijama. "Kada sam se htjela našaliti na tu temu na Instagramu, javilo mi se doslovno stotinjak ljudi koji su rekli: 'Ovo se i meni dogodilo, propustio sam ispit, smjenu na poslu, prvi dan na novom poslu'. Meni se to stalno događa na iPhoneu", dodala je.

Brojni korisnici u komentarima su potvrdili da su imali identičan problem, zbog čega su se našli u neugodnim situacijama. Kako piše Daily Mail, uzrok ovog problema leži u jednoj specifičnoj funkciji.

Što uzrokuje tihi alarm?

Problem se krije u postavci naziva "Značajke svjesnosti o pozornosti" (Attention Aware Features). Kako objašnjava Apple na svojim stranicama, kada je ova značajka uključena, iPhone provjerava gledate li u uređaj te automatski poduzima određene radnje. Jedna od tih radnji je stišavanje zvuka obavijesti i alarma ako prepozna da gledate u zaslon.

Jednom kada skrenete pogled, glasnoća bi se trebala vratiti na normalnu razinu. Međutim, ako u trenutku dok se alarm uključuje uzmete telefon u ruke i pogledate ga, on će se utišati, što može dovesti do toga da ga ne čujete i nastavite spavati.

Kako riješiti problem?

Ako želite izbjeći bilo kakav rizik od propuštanja važnih obveza, najbolje je u potpunosti isključiti ovu značajku. To možete učiniti u nekoliko jednostavnih koraka. Otvorite "Postavke", zatim odaberite "Face ID i šifra" te unesite svoju šifru. Nakon toga pronađite opciju "Značajke svjesnosti o pozornosti ('Attention Aware Features')" i isključite je.

Također, korisno je provjeriti postavke u izborniku "Zvukovi i vibracije" kako biste bili sigurni da je glasnoća za "Melodije i upozorenja" postavljena na odgovarajuću razinu. Jedan od jednostavnijih trikova jest i okretanje telefona zaslonom prema dolje tijekom noći, čime se sprječava da Face ID prepozna vaše lice i utiša alarm.

Iskustva drugih korisnika potvrđuju da isključivanje ove značajke rješava problem. "Skoro sam izgubio posao zbog ovoga, radi se o značajci svjesnosti o pozornosti. Isključio sam je i od tada mi se to više nije dogodilo", napisao je jedan korisnik. Drugi se nadovezao jednostavnim, ali snažnim komentarom: "Alarmi bi trebali biti alarmantni".

