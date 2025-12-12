Je li realno da Dinamo pobjeđuje klubove koji razbijaju Real? Jedno prolazi ispod radara

U jeku europskih nogometnih uzbuđenja, dok jedan hrvatski klub slavi, drugi proživljava teške trenutke. Veliku pobjedu Rijeke nad Celjem na Rujevici i novi poraz Dinama, ovoga puta od Betisa na Maksimiru, za Net.hr analizira Saša Peršon, bivši proslavljeni nogometaš Rijeke, Dinama i Hajduka. Njegovi uvidi otkrivaju dva potpuno različita svijeta. Riječki polet koji otvara vrata proljeća u Europi i zagrebačku euro krizu. Dinamo je, naime, doživio i treći uzastopni poraz u Europskoj ligi ove sezone.

Rijeka s dva lica

Rijeka je na Rujevici deklasirala slovensko Celje s 3-0 u Konferencijskoj ligi i na dobrom su putu da izbore drugu fazu natjecanja, no put do uvjerljive pobjede nije bio nimalo jednostavan. Peršon ističe kako je utakmica imala dva potpuno različita poluvremena.

"Kad se pogleda prvo poluvrijeme, nitko ne bi očekivao da će drugo poluvrijeme biti na strani Rijeke", započeo je analizu Peršon. Prvi dio susreta opisao je kao opasan, s nekoliko situacija u kojima su gosti, inače vodeća momčad slovenskog prvenstva, ozbiljno zaprijetili.

"Imali su neke svoje situacije, pogodili su stativu. Djelovali su opasno", naglasio je, dodajući kako je Celje u tom periodu opravdavalo status favorita grupe.

Međutim, nastavak je donio potpunu transformaciju. "U drugom poluvremenu kao da je izašla druga momčad na teren. Rijeka se jednostavno nametnula, iskoristila je sve svoje prilike i na kraju uvjerljivo pobijedila", kazao je Peršon. Smatra da je Celje u drugom dijelu igre razočaralo, dok je Rijeka pokazala karakter i efikasnost, čime je nadigrala protivnika i širom si otvorila vrata za prolazak skupine. "Bila bi zadovoljna s bilo kakvom pobjedom, a ovako je praktički nadigrala i uvjerljivo savladala Celje."

'Hladni Maksimir, hladna igra'

Dok se na Kvarneru slavilo, u Zagrebu je vladala potpuno drugačija atmosfera. Dinamo je upisao novi europski poraz 3-1, a Peršon je bio oštar u svojoj ocjeni.

"Hladni Zagreb, hladna igra. Krvna slika Dinama je loša, transfuzija je potrebna i to pod hitno", slikovito je opisao stanje u maksimirskom klubu. Poraz od Betisa podsjetio ga je na prethodne europske neuspjehe, ističući kako je protivnik riješio pitanje pobjednika već u prvom poluvremenu.

Prema Peršonovim riječima, Europa je pravo mjerilo kvalitete, a ona je pokazala da postoji ogromna razlika između Dinama i momčadi iz sredine španjolske lige. Postavlja se pitanje i je li realno uopće za očekivati da će Dinamo pobijediti jednu Celtu koja je prije pet dana pobijedila Real u Madridu 2-0, jedan Lille koji je treća momčad Ligue 1 ili Betis, koji je na šestoj poziciji La Lige i u vrhu Europske lige?

"Nakon onog dobrog starta u Europi protiv Fenerbahçea, jednostavno, kad je trebalo pokazati kvalitetu i nešto više, Dinamo je razočarao igrom i pristupom u tim utakmicama. Pustimo sad rezultate", jasan je Peršon. Smatra da Dinamu sada preostaje grčevita borba za playoff Europske lige i u domaćem prvenstvu, gdje bi "sve osim prvog mjesta bio neuspjeh".

Je li problem u Kovačeviću?

Analizirajući dublje uzroke Dinamove krize, Peršon je posebno istaknuo problem nedostatka standardizacije momčadi, referirajući se na ono o čemu govori i trener Marijo Kovačević. Najveći problem Dinama je nedostatak standardizacije. Trener ponavlja non-stop: "To su novi igrači, još se nisu uklopili'". Dokad će se čekati da se momčad uigra?" Loši rezultati i blijeda igra, osobito u Europi, neizbježno su pokrenuli i pitanje odgovornosti trenera.

"Sigurno da je onda u pitanju i opstanak trenera. Vrijeme će pokazati što će se po tom pitanju desiti, ali normalno je da će se postaviti pitanje trenera. Ništa čudno", zaključuje Peršon.

Dok Rijeka s optimizmom gleda prema nastavku europske sezone, Dinamo ulazi u turbulentno razdoblje. Peršon predviđa da nas čeka zanimljiv drugi dio sezone u kojem su na Maksimiru moguće "zaista velike promjene". Čini se da je strpljenja sve manje, a pritisak raste iz utakmice u utakmicu.

