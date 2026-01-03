Strašni Grk srušio rekord, a hrvatski igrač odigrao utakmicu sezone

Hrvatski košarkaš Karlo Matković postigao je 16 koševa (šut 7-8) i imao dva skoka u domaćem porazu svojih New Orleans Pelicansa od Portland Trail Blazersa 109-122.

Deni Avdija postigao je 34 poena i imao 11 asistencija dok je Portland poslao domaćina New Orleansa u šesti uzastopni poraz. Caleb Love je pogodio šest trica i postigao 22 koša za Trail Blazerse, koji su ostvarili treću pobjedu u četiri utakmice. Zion Williamson postigao je 35 poena i osam skokova za Pelicanse, koji su igrali bez ozlijeđenih startera Treya Murphyja III, Derika Queena, Herberta Jonesa i Saddiqa Beya.

Giannis Antetokounmpo postigao je 30 koševa, uključujući i pobjedničko zakucavanje te predvodio Milwaukee Buckse do napete pobjede 122-121 nad gostujućim Charlotte Hornetsima. Antetokounmpo je uhvatio 10 skokova i dodao pet asistencija, čime je srušio rekord najviše utakmica u povijesti NBA s 30 poena, 10 skokova i pet asistencija, Sada ih ima 158 i srušio je rekord koji je kratko dijelio s Oscarom Robertsonom i Kareemom Abdul-Jabbarom.

De'Aaron Fox predvodio je strijelce s 24 poena dok je San Antonio nanio domaćinu Indiani 11. poraz zaredom pobjedom 123-113 u Indianapolisu. Spursi su poboljšali omjer na 10-3 ove sezone bez svoje zvijezde Victora Wembayame, koji je izvan terena zbog bolova u lijevom koljenu.Pascal Siakam predvodio je Pacerse s 23 koša i 10 skokova.

Shai Gilgeous-Alexander postigao je 30 poena u 28 minuta dok je Oklahoma City u San Franciscu pobijedio desetkovani Golden State s 131-94. Chet Holmgren dodao je 15 koševaa, 15 skokova i četiri blokade, dok je Branden Carlson zabilježio 15 poena i 11 skokova za Thunder, koji su ostvarili četvrtu uzastopnu pobjede i to s njihovom drugom najvećom razlikom u sezoni. Igrajući bez Stephena Curryja, Jimmyja Butlera III i Draymonda Greena, Warriorsi su prekinuli niz od dvije pobjede.

Darius Garland postigao je 18 poena, uključujući i tricu koja je donijela pobjedu 2:13 minuta prije kraja, dok je Cleveland nadmašio gostujući Denver 113-108. Donovan Mitchell postigao je 33 koša za Cavalierse, koji su pobijedili treću utakmicu zaredom nakon što su na početku treće četvrtine gubili dvoznamenkastom razlikom. Jamal Murray postigao je najviše poena na utakmici, 34, te šest skokova i sedam asistencija za Denver, koji je bio bez četiri startera i Nikole Jokića, koji je izvan terena do veljače nakon što je 29. prosinca istegnuo lijevo koljeno.

Brilijantni Dončić

Luka Dončić postigao je 34 koša uz osam asistencija, a LeBron James 31 poen uz devet skokova dok su kod kuće Los Angeles Lakersi pobjedili 128-121 Memphis Grizzliese. Jake LaRavia postigao je 21 poen protiv svoje bivše momčadi, a Marcus Smart 13 uz osam skokova i sedam asistencija, što je Lakersima omogućilo tek drugu pobjedu u šest utakmica tijekom njihovog najtežeg dijela sezone.

Dončić je ubacio 17 slobodnih bacanja iz 20 pokušaja u utakmici i postigao 15 koševa samo u trećoj četvrtini. Pogodio je samo jednu tricu iz sedam pokušaja te večeri. Jaren Jackson Jr. postigao je 25 poena, a Kentavious Caldwell-Pope 20 za Grizzliese, koji su izgubili tri utakmice zaredom.

