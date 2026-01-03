Ma pogledajte samo ovo: Naspram Muska, ostali milijarderi djeluju kao da primaju džeparac

Nije tajna da je Elon Musk (54) najbogatiji čovjek na svijetu. Muskovo bogatstvo procijenjeno je na nevjerojatnih 745 milijardi dolara, ali ono što iznenađuje možda i više od tog podatka je činjenica da naspram Muska bogatstvo ostalih milijardera u 2025. na prestižnoj ljestvici djeluje kao - džeparac.

Iako se poznati pioniri digitalnog doba, Larry Page (52) i Sergey Brin (52), nekadašnji studenti s idejom o pretraživanju interneta, među najmoćnijim ljudima na zemlji, njihovih 258 odnosno 249 milijardi dolara debelo zaostaje za Muskom.

Foto: Marko Picek/pixsell

Veseli ipak činjenica da je i 244 milijarde dovoljno za lansiranje rakete u svemir, što potvrđuje Jeff Bezoz (61), plasiran na četvrto mjesto ove impresivne ljestvice.

Bezosu "pušu za vratom" Sergey Brin (52) - suosnivač Googlea i osnivač Aplhabeta te Mark Zuckerberg (41).

U drugoj polovici ljestvice ističe se jedini Europljanin na ovom popisu, Bernard "Terminator" Arnault (76), koji je revitalizirao Dior i odigrao ključnu ulogu u stvaranju globalne tvrtke luksuzne robe Louis Vuitton Moët Hennessy.

Slijede Jensen Huang (62), predsjednik i glavni izvršni direktor Nvidije sa "skromnih" 165 milijardi te Steve Ballmaer (69), bivši glavni izvršni direktor Microsofta sa 148 milijardi.

Vremešni Warren Buffett (95)našao se na začelju ove ljestvice sa svojih 147 milijardi.