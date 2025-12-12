Njemački portal uvrstio Poljud među stadione koji 'hitno trebaju novo ruho'

Njemački SportsRender, popularna stranica posvećena nogometnim stadionima i arhitekturi sportskih objekata, objavio je popis 10 kultnih stadiona koji bi, prema njihovoj analizi, trebali potpunu rekonstrukciju. Među globalno poznatim imenima poput San Sira i Old Trafforda našao se i Poljud.

Portal naglašava kako su brojni velikani svjetskog nogometa ostali u “kućama” koje su povijesno značajne, ali infrastrukturno zastarjele. Unatoč arhitektonskoj posebnosti, takvi stadioni više ne prate potrebe modernog sporta, sigurnosne standarde ni iskustva koja današnji navijači traže.

U takav kontekst smjestili su i Poljud, koji su opisali kao jedan od najprepoznatljivijih stadiona na Balkanu.

SportsRender ističe kultni krov u obliku školjke kao vizualno remek-djelo, ali naglašava da je infrastruktura, od hodnika do popratnih sadržaja, “osjetno dotrajala”.

“Arhitektonski spektakularan, ali konstrukcijski zastario. Nova verzija Poljuda trebala bi sačuvati identitet, ali riješiti dugoročne izazove,” zaključuju.

Poljud se našao na 9. mjestu liste, u društvu stadiona poput San Sira, Parka prinčeva i Stamford Bridgea.

Popis 10 stadiona koji bi, prema SportsRenderu, trebali potpunu rekonstrukciju:

San Siro (Italija)

Old Trafford (Engleska)

Stamford Bridge (Engleska)

Estadio Olímpico Universitario (Meksiko)

Şükrü Saracoğlu (Turska)

Jan Breydel Stadion (Belgija)

Park prinčeva (Francuska)

Estádio Urbano Caldeira (Brazil)

Poljud (Hrvatska)

Estadio Pedro Bidegain (Argentina)

Portal zaključuje kako moderna publika zahtijeva veću udobnost, bolju akustiku, sigurnosne standarde i poslovne modele koji održavaju klub konkurentnim. Za ove stadione, tvrde, vrijeme je za “sljedeći veliki korak”.

Za razliku od mnogih s popisa, Poljud se stvarno priprema za modernizaciju. Država je već odobrila sredstva za početak radova, a projektna dokumentacija je završena.

Plan obnove (u fazama):

1. faza (kreće prva): jugozapadna tribina i dio zapadne tribine

2. faza: obnova jugoistoka i istočne tribine

3. faza: obnova dijelova prema sjeveru i kompletna konstrukcija

Sanirat će se betonska konstrukcija, krovište, elektroinstalacije, oborinska odvodnja, a stadion dobiva i novi audio-vizualni sustav. Unatoč radovima, Hajduk će cijelo vrijeme moći igrati na Poljudu, iako će pojedini sektori biti zatvoreni.

Za Poljud i Maksimir ukupno je planirano 27,4 milijuna eura u razdoblju 2024.–2026., no do sada je prijavljeno tek 600 tisuća eura i to iz Splita.

