RUKA RUCI /

Salah i Slot su održali sastanak i sada se zna što će biti s Egipćaninom u Liverpoolu

Salah i Slot su održali sastanak i sada se zna što će biti s Egipćaninom u Liverpoolu
Foto: Geert Van Erven/alamy/profimedia

Salah je dvije utakmice bio na klupi nakon loših partija, a onda je izjavio da se osjeća kao žrtveno janje

12.12.2025.
20:20
Sportski.net
Geert Van Erven/alamy/profimedia
Saga Salah u Liverpoolu bi mogla dobiti svoj sretni kraj. Naime, kako pišu britanski mediji, sastanak Arnea Slota i Mohameda Salaha urodio je plodom i Salah je vraćen u prvu momčad Liverpoola.

Salah je dvije utakmice bio na klupi nakon loših partija, a onda je izjavio da se osjeća kao žrtveno janje, odnosno da ga klub želi prikazati odgovornim za loše rezultate u ovoj sezoni. Zbog te izjave izostavljen iz sastava za ovotjednu utakmicu Lige prvaka protiv Intera u Milanu.

Sve o Premier ligi čitajte na portalu Net.hr.

"Danas ću razgovarati sa Salahom, a ishod tog razgovora odredit će kako će stvari izgledati u subotu", kazao je Slot na konferenciji za novinare, a čini se da je sastanak bio plodonosan jer Salah se nalazi u momčadi Liverpoola koja u subotu igra s Brightonom u Premier ligi. 

Liverpool Arne Slot Mohamed Salah Premier Liga
