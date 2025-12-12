Udruga Mi Hrvati se pobunila protiv visokih cijena: 'FIFA ima obvezu'

Cijene ulaznica za Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku glavna su tema među nogometnim navijačima. Udruga Mi Hrvati stala je na stranu organizacije Football Supporters Europe (FSE) koja se pobunila protiv visokih cijena i pokrenula inicijativu u kojoj pozivaju na zaustavljanje prodaje ulaznica i hitno preispitivanje cijena.

Sve o Svjetskom prvenstvu 2026. čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prenosimo priopćenje udruge Mi Hrvati.

"Udruga CFE „Mi Hrvati“ koja djeluje kao članica Football Supporters Europe (FSE) i predstavlja interese svih hrvatskih navijača, kako udruga tako i pojedinaca na međunarodnoj razini, pridružuje se ozbiljnoj zabrinutosti koju je iskazao FSE zbog najavljenih cijena ulaznica za FIFA Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Najvjerniji navijači diljem Europe, pa tako i hrvatski, ostali su šokirani iznosima koje FIFA planira naplatiti za ulaz u navijačke sektore stadiona, a koji dovode u pitanje stvarnu dostupnost turnira navijačima koji upravo svojom nazočnošću stvaraju atmosferu i identitet ovog natjecanja.

Prema dostupnim informacijama, navijači bi morali izdvojiti iznos koji prelazi 6.900,00 USD kako bi pratili svoju momčad kroz cijeli turnir – brojku koja je mnogostruko veća od cijena prethodnih prvenstava. Takva politika cijena ne uzima u obzir stvarne mogućnosti navijača, niti dodatne troškove putovanja, smještaja i organizacije puta na tako udaljenom kontinentu.

Osobito smeta činjenica da se navijačima koji godinama vjerno prate svoje reprezentacije ne nudi pravedan i transparentan pristup najpovoljnijim kategorijama ulaznica. Umjesto toga, navijači se suočavaju s nejasnim kriterijima, visokim cijenama i sustavom koji ne prepoznaje njihovu vjernost i doprinos. Stoga pozivamo Hrvatski nogometni savez da se jasno i nedvosmisleno izjasni podržava li FSE i Klub navijača hrvatske reprezentacije Croatia Fans Embassy u protestu protiv previsokih cijena ulaznica i pozivamo na poduzimanje odgovarajućih radnji u interesu svih naših navijača.

Upravo zato mi kao Klub navijača CFE podržavamo inicijativu i stav organizacije Football Supporters Europe (FSE) u kojoj pozivaju na zaustavljanje prodaje ulaznica i hitno preispitivanje cijena. Smatramo da FIFA ima obvezu poslušati navijačke zajednice, očuvati tradiciju natjecanja i osigurati da Svjetsko prvenstvo ostane događaj u kojemu navijači – iz svih zemalja, a ne samo najbogatijih – mogu biti nazočni i podržavati svoje momčadi". stoji u priopćenju udruge Mi Hrvati.

POGLEDAJTE VIDEO: Igor Vori u Podcastu Net.hr-a o Sesvetama i Europskom prvenstvu