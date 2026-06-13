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TRAGIČAN KRAJ /

Najgori mogući ishod: U Dravi pronađeno tijelo nestalog dječaka (14)

Najgori mogući ishod: U Dravi pronađeno tijelo nestalog dječaka (14)
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Foto: Net.hr

Glasnogovornik PU međimurske Radovan Gačal potvrdio je za RTL Danas da je pronađeno tijelo osobe za kojom se tragalo

13.6.2026.
15:19
Andrea Vlašić
Net.hr
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Potraga za dječakom koji je nestao u rijeci Dravi završila je tragično. Glasnogovornik PU međimurske Radovan Gačal potvrdio je za RTL Danas da je pronađeno tijelo osobe za kojom se tragalo. Navode kako je očevid je u tijeku i u ovom trenutku ne možemo potvrditi identitet pronađene osobe.

Prema neslužbenim informacijama, riječ je o 14-godišnjem dječaku koji je nestao tijekom kupanja na Dravi s prijateljima, a u jednom trenutku nestao je u vodi.

U potragu su odmah nakon dojave bili uključeni ronioci, policija i druge žurne službe, koje su pretraživale rijeku i obalu. Potragu su dodatno otežavali zahtjevni uvjeti na Dravi. Vodostaj rijeke je visok, a rijeka brza i hladna, što je otežavalo pretragu terena i povećavalo opasnost za sve uključene u akciju.

Više informacija bit će poznato nakon završetka očevida i službenog očitovanja nadležnih službi.

PotragaDječakDrava
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