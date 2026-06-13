Najgori mogući ishod: U Dravi pronađeno tijelo nestalog dječaka (14)
Glasnogovornik PU međimurske Radovan Gačal potvrdio je za RTL Danas da je pronađeno tijelo osobe za kojom se tragalo
Potraga za dječakom koji je nestao u rijeci Dravi završila je tragično. Glasnogovornik PU međimurske Radovan Gačal potvrdio je za RTL Danas da je pronađeno tijelo osobe za kojom se tragalo. Navode kako je očevid je u tijeku i u ovom trenutku ne možemo potvrditi identitet pronađene osobe.
Prema neslužbenim informacijama, riječ je o 14-godišnjem dječaku koji je nestao tijekom kupanja na Dravi s prijateljima, a u jednom trenutku nestao je u vodi.
U potragu su odmah nakon dojave bili uključeni ronioci, policija i druge žurne službe, koje su pretraživale rijeku i obalu. Potragu su dodatno otežavali zahtjevni uvjeti na Dravi. Vodostaj rijeke je visok, a rijeka brza i hladna, što je otežavalo pretragu terena i povećavalo opasnost za sve uključene u akciju.
Više informacija bit će poznato nakon završetka očevida i službenog očitovanja nadležnih službi.