Mlađi muškarac nestao u starom koritu Drave! Traje velika potraga

Mlađi muškarac nestao je u starom koritu rijeke Drave između Pušćina i Gornjeg Hrašćana danas tijekom kupanja.

Nestao je oko 12.10 sati, izvijestila je policija.

Sve žurne službe upućene su na teret, traga se za nestalim muškarcem.

U tijeku velika potraga

U potrazi sudjeluju policija, vatrogasci i druge nadležne službe, a za sada nisu poznate okolnosti nestanka.

Pretražuje se područje i na kopnu i uz samu rijeku, dok se pretražuje šire područje starog korita Drave.

Kako je objavio portal eMeđimurje, prema neslužbenim informacijama, mladići koji su bili s njim pretpostavljaju da je došlo do utapanja, no ta informacija zasad nije službeno potvrđena.

Rijeka Drava na ovom području trenutačno ima povišen vodostaj i jake struje, što dodatno otežava uvjete potrage.

Iz policije ponovno upućuju apel građanima da se ne kupaju u rijekama, osobito u razdobljima kada su vodostaji visoki i voda hladna, jer takvi uvjeti mogu biti iznimno opasni i nepredvidivi.

Potraga za mladićem i dalje traje, a više informacija bit će poznato nakon službenih priopćenja nadležnih službi.