Mlađi muškarac nestao u starom koritu Drave! Traje velika potraga
Sve se dogodilo oko 12.10 između Pušćina i Gornjeg Hrašćana
Mlađi muškarac nestao je u starom koritu rijeke Drave između Pušćina i Gornjeg Hrašćana danas tijekom kupanja.
Nestao je oko 12.10 sati, izvijestila je policija.
Sve žurne službe upućene su na teret, traga se za nestalim muškarcem.
U tijeku velika potraga
U potrazi sudjeluju policija, vatrogasci i druge nadležne službe, a za sada nisu poznate okolnosti nestanka.
Pretražuje se područje i na kopnu i uz samu rijeku, dok se pretražuje šire područje starog korita Drave.
Kako je objavio portal eMeđimurje, prema neslužbenim informacijama, mladići koji su bili s njim pretpostavljaju da je došlo do utapanja, no ta informacija zasad nije službeno potvrđena.
Rijeka Drava na ovom području trenutačno ima povišen vodostaj i jake struje, što dodatno otežava uvjete potrage.
Iz policije ponovno upućuju apel građanima da se ne kupaju u rijekama, osobito u razdobljima kada su vodostaji visoki i voda hladna, jer takvi uvjeti mogu biti iznimno opasni i nepredvidivi.
Potraga za mladićem i dalje traje, a više informacija bit će poznato nakon službenih priopćenja nadležnih službi.