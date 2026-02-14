FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
JUBILARNO SLAVLJE /

Lidija Bačić Lille zapalila 200. Samoborski fašnik: Pogledajte kakvu je atmosferu priredila

Lidija Bačić Lille zapalila 200. Samoborski fašnik: Pogledajte kakvu je atmosferu priredila
Foto: Marko Prpic/pixsell
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Spektakularna večer u Samobor dobila je svoj glazbeni vrhunac kada je Lidija Bačić (40) nastupila u sklopu 200. izdanja Samoborskog fašnika. Nakon energičnog nastupa grupe Parni valjak, popularna Lille preuzela je pozornicu i rasplesala cijelu publiku. U bijelom topu s natpisom fašnika, svijetlim uskim trapericama i smeđim štiklama, uz raspuštenu dugu kosu, pjevačica je publici priredila večer ispunjenu hitovima i snažnom atmosferom koja je obilježila jubilarno slavlje.

14.2.2026.
12:50
Hot.hr
Marko Prpic/pixsell
Lidija BačićNastup
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx