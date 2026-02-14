Zubčić nakon nastupa na ZOI-ju: Treba stati na loptu, odmoriti se i napasti u drugoj vožnji

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić nalazi se na 16. mjestu nakon prve vožnje olimpijskog veleslaloma u Bormiju, a za vodećim brazilskim reprezentativcem Lucasom Pinheirom Braathenom zaostaje za dvije sekunde i 67 stotinki.

"Realno gledano ovo mi je jedna od boljih vožnji ove sezone. Iskreno, rezultatski se ničem ne nadam, želim se samo ja dobro osjećati, dobro skijati, a rezultat je samo nusprodukt dobrog skijanja. Tko razmišlja o rezultatu, dobije pet sekundi", pomalo rezignirano je ustvrdio Zubčić nakon prve vožnje.

Norvežanin koji skija pod brazilskom zastavom se prvi spustio niz stazu Stelvio i postavio vrijeme kojem se na manje od sekunde (+0.95) uspio približiti samo najbolji skijaš današnjice, Švicarac Marco Odermatt. Već trećeplasirani, Švicarac Loic Meillard, za vodećim zaostaje 1.57 sekundi.

Filip je imao startni broj 13, ali ne smatra da je zbog toga bio hendikepiran u odnosu na Braathena.

"Nije bila tolika prednost, sigurno ne. Za više startne brojeve je sigurno teže, ali nije se još 'raskopala' staza. Možda će biti problem u drugom 'laufu', ako počne kiša padati."

Jedini hrvatski predstavnik u veleslalomu je zapravo bio iznenađen što je i s ovim zaostatkom još uvijek konkurentan.

"Nisam se nimalo dobro osjećao. Iskreno, nije mi jasno kako nisam više 'dobio po lampi'. Za petim zaostajem samo osam desetinki, za trećim malo više od sekunde. Koliko sam se loše osjećao, nisam ni toliko puno zaostao."

Nažalost, nije uspio na utrku prenijeti dobar osjećaj koji je imao na treninzima.

"Klasično, nabijam si glupi pritisak na glavu. Tako je uvijek kod mene, ja sam malo 'luđak'. To je tak'. Treba se opustiti i jednostavno uživati u skijanju, a ne se opterećivati, jer se tako do rezultata ne može doći."

Filip je na početnoj strmini, u prvih 20 sekundi nastupa, nakupio već gotovo sekundu zaostatka.

"To nisam ni znao, jer još nisam vidio analizu. Znao sam da sam gore proklizao na dvoja ili troja vrata. Teško je reći što je bilo. Nije to dobro izgledalo", rekao je i onda dao recept za bolji nastup u drugoj vožnji:

"Treba stati na loptu, odmoriti se, dobro se zagrijati za drugu vožnju i napasti."

Druga vožnja je na rasporedu od 13.30 sati.

