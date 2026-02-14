FREEMAIL
KRVAVI SUKOB /

Nepalac pokušao ubiti Nepalca u Zagrebu: 'Zamahnuo je prema glavi'

Nepalac pokušao ubiti Nepalca u Zagrebu: 'Zamahnuo je prema glavi'
Foto: Igor Kralj/pixsell/ilustracija

Osumnjičeni 41-godišnjak je uhićen

14.2.2026.
14:26
Erik Sečić
Igor Kralj/pixsell/ilustracija
Dvojica državljana Nepala (22, 41) sukobila su se u petak poslijepodne u kući na području zagrebačkog Maksimira, a u jednom trenutku stariji je pokušao ubiti mlađeg.

Zagrebačka policija izvijestila je da je 41-godišnjak prema njemu zamahnuo oštrim predmetom i posjekao ga po glavi.

Završili u bolnici 

Liječnici su obojici Nepalaca, inače stranaca na privremenom boravku u Hrvatskoj, u bolničkoj ustanovi pružili pomoć i utvrdili da su zadobili lakše tjelesne ozljede.

Osumnjičeni 41-godišnjak je uhićen, a u tijeku je kriminalističko istraživanje koje bi trebalo utvrditi više detalja krvavog sukoba.

