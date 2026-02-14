FREEMAIL
'Tradicija' je i dalje živa: Ponestalo kondoma u olimpijskom selu

'Tradicija' je i dalje živa: Ponestalo kondoma u olimpijskom selu
Foto: Andrei Antipov/alamy/profimedia

La Stampa je citirala sportaša koji nije želio biti imenovan, koji je rekao da su 'zalihe nestale za samo tri dana. Obećali su nam da će stići još. Ali tko zna kada?'

14.2.2026.
14:05
Hina
Andrei Antipov/alamy/profimedia
Ponestalo je kondoma  u olimpijskom selu u Cortini d'Ampezzo čak i prije polovine Zimskih igara, prema talijanskim novinama La Stampi.

Nekoliko tisuća kondoma s olimpijskim logotipom bilo je besplatno dostupno sportašima, ali onih u Cortini je ponestalo, izvijestile su novine u petak.

Nije jasno hoće li se sudionike opskrbiti novima. Oko 2900 sportaša natječe se na Zimskim igrama, koje traju do 22. veljače, a oni koji sudjeluju u planinskim disciplinama uglavnom borave u Cortini. Za klizačka je natjecanja olimpijsko selo u Milanu.

Postao je standard da se na ljetnim i zimskim igrama osiguravaju kondomi u olimpijskim selima. To je prvi put učinjeno 1988. na Ljetnim igrama u Seulu. Na Igrama 2024. u Parizu osigurano oko 300 000 kondoma, navodi se u izvješćima.

La Stampa je citirala sportaša koji nije želio biti imenovan, koji je rekao da su "zalihe nestale za samo tri dana. Obećali su nam da će stići još. Ali tko zna kada?"

