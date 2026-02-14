Valentinovo na Cvjetnom trgu: Šareni buketi ruža ukrasili najromantičniji zagrebački trg

Danas, na Dan zaljubljenih, Cvjetni trg bio je prepun muškaraca koji su držali šarene bukete ruža za svoje voljene. Svaka ruža nosila je poruku ljubavi i pažnje, a šetnja trgom pretvorila se u šarenu i mirisnu scenu koja je privukla poglede prolaznika i turista. Cvjetni štandovi bili su prepuni svježih buketa, a atmosfera je bila protkana osmjesima, fotografijama i veseljem zaljubljenih parova.