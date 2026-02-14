FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LJUBAV JE U ZRAKU /

Valentinovo na Cvjetnom trgu: Šareni buketi ruža ukrasili najromantičniji zagrebački trg

Valentinovo na Cvjetnom trgu: Šareni buketi ruža ukrasili najromantičniji zagrebački trg
Foto: Emica Elvedji/pixsell
1 /9
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Danas, na Dan zaljubljenih, Cvjetni trg bio je prepun muškaraca koji su držali šarene bukete ruža za svoje voljene. Svaka ruža nosila je poruku ljubavi i pažnje, a šetnja trgom pretvorila se u šarenu i mirisnu scenu koja je privukla poglede prolaznika i turista. Cvjetni štandovi bili su prepuni svježih buketa, a atmosfera je bila protkana osmjesima, fotografijama i veseljem zaljubljenih parova.

14.2.2026.
14:22
Hot.hr
Emica Elvedji/pixsell
RužeValentinovoDan Zaljubljenih
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx