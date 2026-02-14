FREEMAIL
DOMAĆA ELITA

Od sportaša do manekenki: Zagrebačka špica je gorila na Valentinovo

Od sportaša do manekenki: Zagrebačka špica je gorila na Valentinovo
Foto: Neva Zganec/pixsell
Subotnja špica na Valentinovo pretvorila je centar Zagreba u pravu modnu i celebrity pozornicu. Sunčano prijepodne i romantična atmosfera izmamili su brojne poznate na gradske ulice, pa je popularna zagrebačka šetnica vrvjela od glamura, stila i nasmijanih lica.

Od bivših manekenki i proslavljenih nogometaša do pjevača, glumaca i influencera – svi su iskoristili Dan zaljubljenih za druženje, kavu na terasama i pokazivanje besprijekornih modnih kombinacija. Centar grada na nekoliko je sati postao mjesto susreta domaće javne scene, a znatiželjni pogledi i objektivi fotografa pratili su svaki njihov korak.

Tko je sve prošetao zagrebačkom špicom i kakve su modne kombinacije obilježile ovogodišnje Valentinovo, pogledajte u našoj galeriji. 

14.2.2026.
15:38
Hot.hr
Neva Zganec/pixsell
ZagrebšpicaValentinovo
