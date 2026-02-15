FREEMAIL
Aleksandra Prijović doživjela nezgodu na koncertu: Spotaknula se i pala pred publikom

Aleksandra Prijović doživjela nezgodu na koncertu: Spotaknula se i pala pred publikom
Foto: Emica Elvedji/pixsell

Tijekom nastupa za Valentinovo pjevačica je doživjela nezgodu koja je iznenadila publiku

15.2.2026.
17:42
Hot.hr
Emica Elvedji/pixsell
Srpska pjevačica Aleksandra Prijović (30) doživjela je nezgodu tijekom koncerta za Valentinovo u prepunoj dvorani u Ludwigsburg u Njemačka, gdje se spotaknula na pozornici i pala na koljena usred izvedbe, piše Kurir. 

Neočekivan peh usred nastupa

Jedna od najpopularnijih regionalnih pjevačica mlađe generacije nastupila je pred publikom u elegantnom crvenom odijelu, a dvoranom su odjekivali njezini najveći hitovi. Međutim, na početku pjesme „Totalna anestezija“ spotaknula se na pozornici i pala. Iako je u prvom trenutku djelovala iznenađeno, brzo se pribrala i nastavila koncert, uz osmijeh i kratku šalu na vlastiti račun.

@informertelevizija Pevačica Aleksandra Prijović saplela se na bini i pala na kolena na svom koncertu u Nemačkoj prilikom izvođenja pesme “Totalna anestezija”. #informer #informernovine #informertv #aleksandraprijovic ♬ izvorni zvuk - Informer TV

Reakcija nakon koncerta

Po povratku u Beograd, pjevačica je pred novinarima potvrdila da je riječ o manjem pehu te da nema ozbiljnijih posljedica. Istaknula je kako je pala iznenada, vjerojatno zapela za tepih ili odjeću, ali da se osjeća dobro unatoč manjoj boli u koljenu.

U opuštenom izdanju i bez šminke, s tamnim naočalama, govorila je i o privatnom životu te otkrila da je jedva čekala povratak obitelji. Njezin suprug, producent Filip Živojinović, kako je rekla, bio joj je podrška i tijekom ovog nastupa.

Fokus na obitelji i nastavak turneje

Pjevačica je naglasila kako joj je najvažnije što prije vratiti se djeci, priznajući da joj je teško razdvajanje zbog poslovnih obveza. Unatoč nezgodi na pozornici, koncert je uspješno priveden kraju, a publika ju je ispratila snažnim pljeskom.

Aleksandra PrijovicPadNastup
