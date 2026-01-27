Sigurdsson napravio jednu promjenu u momčadi za okršaj sa Slovenijom

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson napravio je jednu promjenu u momčadi za dvoboj sa Slovenijom u utorak u 3. kolu skupine II Eropskog prvenstva.

Kako doznaje RTL, u odnosu na utamicu u prošlom kolu, protiv Švicarske, napravljena je promjena na golmanskoj poziciji. Iz momčadi je ispao Dino Slavić, a u sustav je uvršten Matej Mandić.

Utakmica Hrvatske i Slovenije najvjerojatnije će biti presudna za plasman u polufinale.

Uoči dvoboja naši rukometaši su četvrti na tablici s četiri boda, a Slovenci su treći, također s četiri boda, ali boljom gol razlikom.

