Slavić otkrio kako je Dagur ispratio igrače na teren i što je recept za pobjedu

Hrvatska rukometna reprezentacija igra predzadnju utakmicu drugog kruga Europskog prvenstva. Protivnik izabranicima Dagura Sigurdssona je Slovenija nakon koje odmah sutra 'stiže' Mađarska.

Za ovu utakmicu je Dino Slavić završio na tribini uzmjesto Mateja Mandića.

"Evo konačno idu rezultati na naš mlin. Švicarci su otrgnuli bod Islanđanima, ali mi moramo ostati fokusirani na Sloveniju i Mađarsku. Samo na nama mora biti fokus, a ne na ostalim rezultatima."

"Dagur nam je rekao da se moramo boriti za svaku loptu. Obrana od prve do zadnje minute na sto posto i to će biti recept za pobjedu."

Slovenci su najveće iznenađenje.

"Mislim da su najugodnije iznenađenje. Došli su bez nekoliko stožernih igrača, ali pokazali su karakter i znanje. Igrači Barce su to i tu je svakako velika kvaliteta."

