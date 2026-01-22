McLaren ne popušta: Negodovano pravilo iz prošle sezone ostaje na snazi

McLaren je uoči nove sezone Formule 1 potvrdio da neće odstupiti od internog pravila koje je prošle godine izazvalo brojne rasprave među navijačima i stručnjacima. Iako je momčad iz Wokinga u protekloj sezoni bez većih poteškoća osvojila konstruktorski naslov, dio publike i dalje s dozom skepsе gleda na način na koji McLaren regulira borbe svojih vozača na stazi.

Tijekom sezone u kojoj su Lando Norris i Oscar Piastri obojica imali realne šanse za pobjede, pa čak i za naslov, u središtu pozornosti našla su se takozvana „papaya pravila“, interna smjernica koja definira kako se vozači McLarena smiju nadmetati jedan protiv drugoga. Pravilo je donijelo stabilnost i bodove, ali i nezadovoljstvo dijela navijača koji su smatrali da se time guši čista utrkivačka sloboda.

Šef momčadi Andrea Stella sada je jasno dao do znanja da temeljna filozofija ostaje ista i u nadolazećoj sezoni. Govoreći na dodjeli Autosport nagrada, istaknuo je kako u Formuli 1 ne postoje konačne odluke, ali da su vrijednosti na kojima McLaren gradi svoj pristup utrkivanju jasno definirane.

„U Formuli 1 ništa nije zauvijek završeno. Sve se mora stalno preispitivati i razvijati“, rekao je Stella, naglasivši kako se isto načelo primjenjuje i na odnos prema vozačima. Prema njegovim riječima, McLaren kontinuirano razgovara s Norrisom i Piastrijem o pravilima igre, ali temelj ostaje nepromijenjen: pravednost, jednakost i sportski duh.

Upravo te vrijednosti, kako tvrdi Stella, najbolje odražavaju identitet momčadi. „Tako se osjećamo kao McLaren Racing. Tako se osjećaju i Lando i Oscar. To je način na koji želimo biti predstavljeni“, poručio je Talijan.

Iako se „papaya pravila“ neće ukinuti, moguće su određene prilagodbe. Stella je nagovijestio da će momčad tražiti načine kako pravila učiniti jednostavnijima i učinkovitijima, bez narušavanja osnovne ideje.

