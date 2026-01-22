Mercedes dogovorio mega-sponzorstvo i predstavio bolid koji ostavlja bez daha

Mercedes-AMG Petronas F1 tim podigao je zavjesu s bolida W17, svog izazivača za novu eru Formule 1 koja započinje 2026. godine. S najopsežnijom promjenom tehničkih pravila u povijesti sporta, W17 utjelovljuje tehnološku prekretnicu i novu vizualnu filozofiju.

Nova pravila za 2026. godinu zahtijevala su radikalan pristup, a Mercedesovi inženjeri u Brackleyju i Brixworthu odgovorili su bolidom koji je uži, lakši i aerodinamički znatno napredniji. W17 je dizajniran da bude okretniji, s međuosovinskim razmakom smanjenim na 3,4 metra i minimalnom masom manjom za 30 kilograma, što će omogućiti brže prolaske kroz zavoje unatoč promjenama na pogonskoj jedinici.

Jedna od ključnih inovacija je aktivna aerodinamika, s pomičnim prednjim i stražnjim krilima koja rade u dva načina. "Z-mode" pruža maksimalan potisak (downforce) za zavoje, dok "X-mode" smanjuje otpor zraka na ravnim dijelovima staze, omogućujući veće maksimalne brzine. Vozačima će na raspolaganju biti i "Manual Override Mode", sustav koji pruža dodatnu električnu snagu za pretjecanje i predstavlja taktičku zamjenu za dosadašnji DRS.

Crna boja napravila čuda

Vizualno, W17 označava povratak klasičnom identitetu "Srebrnih strijela". Ikonična srebrna boja dominira bolidom, elegantno uklopljena s prepoznatljivim crnim i tirkiznim detaljima sponzora Petronasa te crvenim akcentima tvrtke INEOS. Posebno atraktivan detalj je uzorak trokrakih zvijezda na poklopcu motora, koji je sada osvijetljen LED tehnologijom za spektakularan izgled na noćnim utrkama.

Predstavljanje je obilježila i objava velikog partnerstva s tehnološkim divom Microsoftom, koji je prešao u Mercedesov tabor nakon dugogodišnje suradnje s timom Alpine. Partnerstvo nije samo marketinško, već duboko tehničko, s platformom Microsoft Azure i umjetnom inteligencijom koje će se koristiti za poboljšanje simulacija, analize performansi i strategije utrka. Uz to, momčad je potvrdila i novi višegodišnji ugovor s Adidasom, koji postaje službeni dobavljač opreme i timske odjeće.

Za upravljačem novih Srebrnih strijela bit će nepromijenjena vozačka postava. George Russell, sada u svojoj petoj sezoni s timom, preuzima ulogu iskusnog lidera, spreman povesti momčad u borbu za naslov. Uz njega će biti mladi talijanski fenomen Andrea Kimi Antonelli, koji u svoju drugu sezonu ulazi s dragocjenim iskustvom iz debitantske godine i željom za dokazivanjem u samom vrhu.

Foto: Handout/afp/profimedia

