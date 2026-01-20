Riskirali sve i šokirali svijet! Ovo nitko nije očekivao, ali: 'Tko će to kupovati?'

Kada je Jaguar prije nešto više od godinu dana pokrenuo marketinšku kampanju uz slogan 'copy nothing' (ne kopiraj ništa) i predstavio monolitni, gotovo brutalistički koncept Type 00 u nijansama ružičaste i plave, reakcije su bile burne. Za mnoge, bio je to šokantan raskid s nasljeđem elegantnih linija koje su desetljećima definirale marku.

No, iza kontroverznog poteza krije se najambiciozniji plan u povijesti britanskog proizvođača: potpuni reset brenda i ulazak u svijet ultra-luksuznih električnih automobila.

Prvi korak na tom putu je serijski četverovratni GT inspiriran upravo ovim konceptom, automobil o kojem ovisi sudbina Jaguara.

'Kopija ničega': Dizajn koji lomi s tradicijom

Filozofija iza novog Jaguara, nazvana "bujni modernizam", zahtijevala je prazan list papira. Proizvodni model, čiji je dizajn finaliziran i prije nego što je koncept Type 00 ugledao svjetlo dana, dijeli njegove dramatične proporcije. Riječ je o vozilu dugačkom preko pet metara, s iznimno dugačkom haubom i kabinom pomaknutom unatrag, što stvara siluetu kakva se rijetko viđa na cestama.

Najradikalniji element je stražnji kraj, koji, po uzoru na koncept, nema klasično staklo. Umjesto njega, za pogled unatrag koristit će se sustav kamera i zaslon unutar kabine. Ogromni 23-inčni naplatci, koji su na prototipovima visoki gotovo kao polovica samog automobila, dodatno naglašavaju nizak i agresivan stav. Unutrašnjost, iako još uvijek skrivena od javnosti, obećava jednako avangardan pristup s materijalima poput mjedi i kamena te minimalističkim dizajnom u kojem su zasloni "skriveni dok nisu potrebni", stvarajući osjećaj digitalnog detoksa.

Tehnologija s trkaće staze i više od tisuću konjskih snaga

Ispod dramatične vanjštine krije se potpuno nova, namjenski razvijena električna platforma (JEA). Ona je ključna ne samo za postizanje niskih proporcija, već i za smještaj napredne tehnologije. Serijski GT imat će pogon na sva četiri kotača s tri elektromotora, od kojih su dva smještena na stražnjoj osovini, omogućujući precizno vektoriranje okretnog momenta. Ukupna snaga sustava premašivat će nevjerojatnih 1000 KS.

Unatoč masi koja će se kretati oko 2.2 tone, inženjeri su postigli savršenu 50:50 raspodjelu težine, što bi uz upravljanje na sva četiri kotača trebalo osigurati iznenađujuću agilnost. Baterijski paket kapaciteta između 100 i 120 kWh cilja na doseg od preko 700 kilometara (WLTP), dok će 800-voltna arhitektura omogućiti punjenje dodatnih 300 kilometara dosega za samo 15 minuta.

U potrazi za izgubljenim osjećajem vožnje

Tijekom prvih vožnji s novinarima na suvozačkom sjedalu, inženjeri su naglasili kako cilj nije stvoriti još jedan električni automobil koji brutalnom akceleracijom "udara poput malja". Umjesto toga, isporuka snage je progresivna i profinjena, nalik na V12 motore iz slavne prošlosti. Kako navode iz Top Geara, tim zadužen za dinamiku, predvođen bivšim stručnjakom iz Lotusa i Aston Martina, Mattom Beckerom, proveo je mjesece proučavajući klasične Jaguare kako bi definirao što moderni Jaguar treba predstavljati u vožnji.

Napredni zračni ovjes ključan je za postizanje ravnoteže između udobnosti i sportskog osjećaja. Čak i na ogromnim 23-inčnim kotačima, prototipovi su pokazali iznimnu mirnoću i sposobnost upijanja neravnina, ali bez osjećaja izoliranosti od ceste. To je onaj ključni "jaguarski" osjećaj uglađene, ali agilne vožnje koji marka želi vratiti.

Potpuni reset: Manje automobila za više novca

Novi GT, čije će ime biti otkriveno na ljeto, a prve isporuke se očekuju početkom 2027. godine, tek je početak. Slijedit će ga još dva modela, vjerojatno SUV-ovi, no strategija je jasna: Jaguar napušta borbu s njemačkim premium trojcem i pozicionira se u segment iznad, s cijenama koje će se kretati od oko 140.000 eura naviše.

Ovaj potez podrazumijeva i drastično smanjenje proizvodnje na svega desetak tisuća vozila godišnje, što je na razini Bentleyja. Jaguar svjesno prihvaća da će ovim zaokretom izgubiti veliku većinu dosadašnjih kupaca, nadajući se da će radikalnim dizajnom i ekskluzivnošću privući potpuno novu, bogatiju klijentelu.

Ovaj 'sve ili ništa' pristup predstavlja ogroman rizik. Dok se tržište električnih vozila hladi, a konkurencija u ultra-luksuznom segmentu i dalje nudi moćne benzinske motore, Jaguar sve karte baca na struju. Hoće li im se ova hrabra oklada isplatiti, pokazat će vrijeme. Jedno je sigurno: Jaguar više nikada neće biti isti.

Tko će ih kupovati?

Prvi serijski model nove ere, trebao je biti predstavljen do kraja 2025., no kasni, a a zadnje informacije govore kako bi se trebao pojaviti do kraja ove godine. Dok se dolazak na tržište čeka, prodavatelji Jaguara traže odgovore.

Njemački Automobilwoche prenosi riječi jednog prodavača koji je progovorio vrlo iskreno: 'Za Jaguar ne postoji realan poslovni model". Prodavatelji su potpisali da žele ostati uz marku, no mnogi upozoravaju da će tu odluku preispitati tek kada saznaju detalje nove strategije. Drugim riječima, nitko ne želi ulagati u brend čije se tržišne ambicije još uvijek ne mogu jasno definirati.

Ipak, nisu svi pesimistični. Andreas Everschneider, čelnik udruženja njemačkih Jaguar i Land Rover trgovaca, smatra da je ovo velika prilika, ali i priznaje da nitko ne zna koliki bi mogao biti tržišni potencijal potpuno novog Jaguarova smjera. Salvatore Colangelo iz Glinicke British Cars također je oduševljen dizajnom i tehnologijom najavljenih modela, ali postavlja ključno pitanje: tko će ih zapravo kupovati?

