Automobili koje će Hrvati najviše kupovati ove godine: Evo što se stvarno isplati, a što ne
Godina 2026. mogla bi biti prijelomna za sve koji traže najbolji omjer cijene, tehnologije i dugoročne isplativosti, posebno u Hrvatskoj gdje se ekološki trendovi i poticaji polako mijenjaju tržište
Kupnja automobila nikad nije bila složenija – ali ni zanimljivija. Električni modeli više nisu rezervirani za bogate, hibridi su dosegli vrhunac učinkovitosti, a klasični benzinci i dalje imaju svoje mjesto.
Godina 2026. mogla bi biti prijelomna za sve koji traže najbolji omjer cijene, tehnologije i dugoročne isplativosti, posebno u Hrvatskoj gdje se ekološki trendovi i poticaji polako mijenjaju tržište.
Donosimo pregled najpovoljnijih izbora u 2026. godini, uključujući specifične komentare o tome što to znači za hrvatske kupce.
Pristupačni električni automobili
Jedan od najvećih trendova 2026. bit će dolazak električnih automobila s cijenama oko (ili ispod) 25.000 eura – u hrvatskom kontekstu to znači povećanu dostupnost EV-a široj publici.
Najbolji izbori:
Volkswagen ID.2 – električni nasljednik Pola; za Hrvatsku posebno važan zbog poznate robusnosti i odnosa performansi/cijene
Renault Twingo Electric (nova generacija) – kompaktni gradski EV, praktičan za uži gradski promet i dnevnu vožnju
Kia EV2 – mali električni crossover, dovoljno prostran da zadovolji obiteljske potrebe uz ograničen budžet
Iako će početne cijene biti veće nego u nekim zapadnoeuropskim državama zbog poreza i trošarina, s porastom broja modela i konkurencije u 2026. možemo očekivati pad cijena rabljenih EV-a i atraktivne leasing/poticajne ponude. Konačno, EV nije samo statusni simbol – u gradskim sredinama poput Zagreba, Splita ili Rijeke sve je realniji dugoročni izbor.
Hibridi – najpametniji izbor za većinu hrvatskih vozača
I dok mnogi priželjkuju EV, praktičnost i fleksibilnost hibridnih vozila u 2026. čini ih najrazumnijim izborom za mnoge hrvatske vozače.
Najisplativiji modeli:
Toyota RAV4 Hybrid (nova generacija) – pouzdan, štedljiv SUV s odličnom reputacijom
Hyundai Tucson Hybrid – moderan dizajn, kvalitetna oprema i niska potrošnja
Kia Sportage Hybrid – odlična kombinacija performansi i troškova održavanja
Za vozače koji često prelaze duže relacije – npr. Zagreb–Split, Zagreb–Zagorje ili Slavonija – hibridi su često najlogičnija tranzicija do potpune elektrifikacije, bez straha od dometa ili nedostatka punionica.
Električni SUV – budućnost obiteljskog prijevoza
Električni SUV-ovi postaju stvarnost i u Hrvatskoj. SUV segment je, tradicionalno, najprodavaniji, a njegova EV verzija nudi sve prednosti elektrifikacije uz prostor i komfor.
Najbolji izbori:
- Škoda Epiq – kompaktni SUV s odličnim omjerom prostora i dometa
- Volkswagen ID. Cross – pristupačan SUV baziran na EV tehnologiji
- Hyundai Ioniq 9 – veliki SUV s tri reda sjedala, pogodan za veće obitelji
Za mnoge obitelji u Hrvatskoj električni SUV mogao bi biti prva ozbiljna alternativa dizelskim modelima. Uz širenje mreže punionica, posebno uz glavne prometnice, ovi modeli postaju sve operativniji i praktičniji.
Plug-in hibridi – kompromis koji još uvijek vrijedi
Iako EV-i dominiraju naslovima, plug-in hibridi u 2026. i dalje imaju jaku poziciju – osobito ako ih možete puniti kod kuće ili na poslu.
Najisplativiji plug-in modeli:
- Peugeot 308 Plug-in Hybrid
- Škoda Octavia iV
- Toyota C-HR Plug-in Hybrid
Za one koji žive izvan gradova ili imaju ograničenu mrežu punionica u svom području, plug-in hibrid može biti najpouzdanija tranzicija na električnu mobilnost uz minimalnu brigu o dometu.
Rabljeni automobili – pametan izbor za štednju
Dolazak novih modela u 2026. značit će i veliki val ponude rabljenih vozila – osobito EV-ova i hibrida iz kasnih generacija.
Najbolje opcije rabljeno:
- Rani EV modeli s poboljšanim softverom i stabilnijim performansama
- Rabljen hibrid iz 2022.–2025.
- Plug-in hibridi s dobrom opremom i isplativim rasponom dometa
Tržište rabljenih automobila u Hrvatskoj u 2026. moglo bi postati zlatna prilika – posebno za one koji žele novu tehnologiju bez pune cijene novih modela.
Što je najpametniji izbor u Hrvatskoj 2026.?
Ukratko ovako:
- Grad + svakodnevna vožnja: pristupačni EV
- Mješovita vožnja ili dulji putovi: hibrid
- Obiteljske potrebe i prostor: električni SUV
- Najniži trošak vlasništva: kvalitetna rabljena vozila
Mnogi govore kako će 2026. godina biti prekretnica na hrvatskom tržištu, s prilikama za sve tipove vozača – od gradskih korisnika do obiteljskih putnika. Ako planirate novi auto, sad je pravo vrijeme da se pripremite za najbolje rasplamsanu automobilsku godinu dosad.
POGLEDAJTE TABLICU:
|Model
|Proizvođač
|Tip pogona
|Procijenjeni domet (km)
|Okvirna cijena (€)
|Idealno za
|VW ID.2
|Volkswagen
|EV
|350–400+
|~25,000
|Grad, novi EV
|Renault Twingo Electric
|Renault
|EV
|300–350
|~24,000
|Grad, povoljno
|Kia EV2
|Kia
|EV
|350–440
|~25,000–29,000
|Obitelj, gradski
|Škoda Epiq
|Škoda
|EV
|400–500+
|~28,000–32,000
|Obitelj, SUV
|VW ID. Cross
|Volkswagen
|EV
|350–450
|~30,000–35,000
|SUV, obitelj
|Hyundai Ioniq 3
|Hyundai
|EV
|400–480
|~30,000+
|Kompaktni EV
|Toyota RAV4 Hybrid
|Toyota
|Hibrid
|N/A
|~32,000–38,000
|SUV, mješovita vožnja
|Hyundai Tucson Hybrid
|Hyundai
|Hibrid
|N/A
|~30,000–36,000
|SUV, obitelj
|Kia Sportage Hybrid
|Kia
|Hibrid
|N/A
|~30,000–35,000
|SUV, svakodnevno
|Peugeot 308 Plug-in
|Peugeot
|Plug-in hibrid
|50–70 (elektr.)
|~30,000–34,000
|Grad + autocesta
|Škoda Octavia iV
|Škoda
|Plug-in hibrid
|50–70 (elektr.)
|~31,000–36,000
|Svakodnevna + putovanja
|Toyota C-HR Plug-in
|Toyota
|Plug-in hibrid
|50–70 (elektr.)
|~29,000–34,000
|Grad + vikend
