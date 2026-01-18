Automobili koje će Hrvati najviše kupovati ove godine: Evo što se stvarno isplati, a što ne

Kupnja automobila nikad nije bila složenija – ali ni zanimljivija. Električni modeli više nisu rezervirani za bogate, hibridi su dosegli vrhunac učinkovitosti, a klasični benzinci i dalje imaju svoje mjesto.

Godina 2026. mogla bi biti prijelomna za sve koji traže najbolji omjer cijene, tehnologije i dugoročne isplativosti, posebno u Hrvatskoj gdje se ekološki trendovi i poticaji polako mijenjaju tržište.

Donosimo pregled najpovoljnijih izbora u 2026. godini, uključujući specifične komentare o tome što to znači za hrvatske kupce.

Pristupačni električni automobili

Jedan od najvećih trendova 2026. bit će dolazak električnih automobila s cijenama oko (ili ispod) 25.000 eura – u hrvatskom kontekstu to znači povećanu dostupnost EV-a široj publici.

Najbolji izbori:

Volkswagen ID.2 – električni nasljednik Pola; za Hrvatsku posebno važan zbog poznate robusnosti i odnosa performansi/cijene

Foto: Volkswagen.com

Renault Twingo Electric (nova generacija) – kompaktni gradski EV, praktičan za uži gradski promet i dnevnu vožnju

Foto: Renault.com

Kia EV2 – mali električni crossover, dovoljno prostran da zadovolji obiteljske potrebe uz ograničen budžet

Foto: Kia.com

Iako će početne cijene biti veće nego u nekim zapadnoeuropskim državama zbog poreza i trošarina, s porastom broja modela i konkurencije u 2026. možemo očekivati pad cijena rabljenih EV-a i atraktivne leasing/poticajne ponude. Konačno, EV nije samo statusni simbol – u gradskim sredinama poput Zagreba, Splita ili Rijeke sve je realniji dugoročni izbor.

Hibridi – najpametniji izbor za većinu hrvatskih vozača

I dok mnogi priželjkuju EV, praktičnost i fleksibilnost hibridnih vozila u 2026. čini ih najrazumnijim izborom za mnoge hrvatske vozače.

Najisplativiji modeli:

Toyota RAV4 Hybrid (nova generacija) – pouzdan, štedljiv SUV s odličnom reputacijom

Foto: Toyota.com

Hyundai Tucson Hybrid – moderan dizajn, kvalitetna oprema i niska potrošnja

Kia Sportage Hybrid – odlična kombinacija performansi i troškova održavanja

Za vozače koji često prelaze duže relacije – npr. Zagreb–Split, Zagreb–Zagorje ili Slavonija – hibridi su često najlogičnija tranzicija do potpune elektrifikacije, bez straha od dometa ili nedostatka punionica.

Električni SUV – budućnost obiteljskog prijevoza

Električni SUV-ovi postaju stvarnost i u Hrvatskoj. SUV segment je, tradicionalno, najprodavaniji, a njegova EV verzija nudi sve prednosti elektrifikacije uz prostor i komfor.

Najbolji izbori:

- Škoda Epiq – kompaktni SUV s odličnim omjerom prostora i dometa

Foto: Skoda.com

- Volkswagen ID. Cross – pristupačan SUV baziran na EV tehnologiji

Foto: Volkswagen.com

- Hyundai Ioniq 9 – veliki SUV s tri reda sjedala, pogodan za veće obitelji

Foto: Hyundai.com

Za mnoge obitelji u Hrvatskoj električni SUV mogao bi biti prva ozbiljna alternativa dizelskim modelima. Uz širenje mreže punionica, posebno uz glavne prometnice, ovi modeli postaju sve operativniji i praktičniji.

Plug-in hibridi – kompromis koji još uvijek vrijedi

Iako EV-i dominiraju naslovima, plug-in hibridi u 2026. i dalje imaju jaku poziciju – osobito ako ih možete puniti kod kuće ili na poslu.

Najisplativiji plug-in modeli:

- Peugeot 308 Plug-in Hybrid

Foto: Peugeot.com

- Škoda Octavia iV

- Toyota C-HR Plug-in Hybrid

Za one koji žive izvan gradova ili imaju ograničenu mrežu punionica u svom području, plug-in hibrid može biti najpouzdanija tranzicija na električnu mobilnost uz minimalnu brigu o dometu.

Rabljeni automobili – pametan izbor za štednju

Dolazak novih modela u 2026. značit će i veliki val ponude rabljenih vozila – osobito EV-ova i hibrida iz kasnih generacija.

Najbolje opcije rabljeno:

- Rani EV modeli s poboljšanim softverom i stabilnijim performansama

- Rabljen hibrid iz 2022.–2025.

- Plug-in hibridi s dobrom opremom i isplativim rasponom dometa

Tržište rabljenih automobila u Hrvatskoj u 2026. moglo bi postati zlatna prilika – posebno za one koji žele novu tehnologiju bez pune cijene novih modela.

Što je najpametniji izbor u Hrvatskoj 2026.?

Ukratko ovako:

- Grad + svakodnevna vožnja: pristupačni EV

- Mješovita vožnja ili dulji putovi: hibrid

- Obiteljske potrebe i prostor: električni SUV

- Najniži trošak vlasništva: kvalitetna rabljena vozila

Mnogi govore kako će 2026. godina biti prekretnica na hrvatskom tržištu, s prilikama za sve tipove vozača – od gradskih korisnika do obiteljskih putnika. Ako planirate novi auto, sad je pravo vrijeme da se pripremite za najbolje rasplamsanu automobilsku godinu dosad.

POGLEDAJTE TABLICU:



Model Proizvođač Tip pogona Procijenjeni domet (km) Okvirna cijena (€) Idealno za VW ID.2 Volkswagen EV 350–400+ ~25,000 Grad, novi EV Renault Twingo Electric Renault EV 300–350 ~24,000 Grad, povoljno Kia EV2 Kia EV 350–440 ~25,000–29,000 Obitelj, gradski Škoda Epiq Škoda EV 400–500+ ~28,000–32,000 Obitelj, SUV VW ID. Cross Volkswagen EV 350–450 ~30,000–35,000 SUV, obitelj Hyundai Ioniq 3 Hyundai EV 400–480 ~30,000+ Kompaktni EV Toyota RAV4 Hybrid Toyota Hibrid N/A ~32,000–38,000 SUV, mješovita vožnja Hyundai Tucson Hybrid Hyundai Hibrid N/A ~30,000–36,000 SUV, obitelj Kia Sportage Hybrid Kia Hibrid N/A ~30,000–35,000 SUV, svakodnevno Peugeot 308 Plug-in Peugeot Plug-in hibrid 50–70 (elektr.) ~30,000–34,000 Grad + autocesta Škoda Octavia iV Škoda Plug-in hibrid 50–70 (elektr.) ~31,000–36,000 Svakodnevna + putovanja Toyota C-HR Plug-in Toyota Plug-in hibrid 50–70 (elektr.) ~29,000–34,000 Grad + vikend

POGLEDAJTE VIDEO: Ovako izgleda prva vožnja u autu bez vozača po Zagrebu: Evo što sve može Kinez