Sjećate li se njega? Bivši igrač Dinama preuzeo velikana
Anderlecht je daleko najuspješniji klub belgijske lige s 34 naslova prvaka, ali posljednji od njih stigao je prije devet godina.
Bivši stoper Dinama, Jérémy Taravel, od jučer je trener najuspješnijeg belgijskog kluba Anderlechta. Taravel na tu poziciju dolazi nakon što je ranije bio pomoćni trener u klubu, a za sada je to samo privremeni angažman.
Taravel je igračku karijeru započeo u Lilleu. Kasnije je igrao za nekoliko belgijskih klubova, a od 2014. do 2016. nastupao je za Dinamo. Za hrvatski je klub Taravel odigrao 54 utakmice u kojima je zabio šest golova, osvojio tri naslova prvaka te dvaput bio osvajač kupa. Potom se vratio u Belgiju, gdje je 2022. završio karijeru.
Da ga u Belgiji cijene ne pokazuju samo njegovih gotovo 300 nastupa za njihove klubove, već i trenerska karijera. Odmah nakon umirovljenja postao je pomoćni trener u Virtonu, da bi uskoro preuzeo mlađu momčad Royal Union Saint-Gilloisea. Nakon toga bio je pomoćnik Ivana Leke u Standard Liègeu, a početkom ove sezone prešao je u Anderlecht, gdje je bio pomoćnik bivšem igraču Zagreba i Samobora Besniku Hasiju.
Nakon što je Hasi dobio otkaz, klupu Anderlechta preuzeo je Edward Still, koji je nakon samo dvije utakmice otišao u Watford i oslobodio mjesto bivšem igraču Dinama, koji za prvi ispit ima utakmicu kupa protiv Royal Antwerpa.
