FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LEGENDA U BELGIJI /

Sjećate li se njega? Bivši igrač Dinama preuzeo velikana

Sjećate li se njega? Bivši igrač Dinama preuzeo velikana
×
Foto: Jan De Meuleneir/imago Sportfotodienst/profimedia

Anderlecht je daleko najuspješniji klub belgijske lige s 34 naslova prvaka, ali posljednji od njih stigao je prije devet godina.

10.2.2026.
9:48
Sportski.net
Jan De Meuleneir/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bivši stoper Dinama, Jérémy Taravel, od jučer je trener najuspješnijeg belgijskog kluba Anderlechta. Taravel na tu poziciju dolazi nakon što je ranije bio pomoćni trener u klubu, a za sada je to samo privremeni angažman.

Taravel je igračku karijeru započeo u Lilleu. Kasnije je igrao za nekoliko belgijskih klubova, a od 2014. do 2016. nastupao je za Dinamo. Za hrvatski je klub Taravel odigrao 54 utakmice u kojima je zabio šest golova, osvojio tri naslova prvaka te dvaput bio osvajač kupa. Potom se vratio u Belgiju, gdje je 2022. završio karijeru.

Da ga u Belgiji cijene ne pokazuju samo njegovih gotovo 300 nastupa za njihove klubove, već i trenerska karijera. Odmah nakon umirovljenja postao je pomoćni trener u Virtonu, da bi uskoro preuzeo mlađu momčad Royal Union Saint-Gilloisea. Nakon toga bio je pomoćnik Ivana Leke u Standard Liègeu, a početkom ove sezone prešao je u Anderlecht, gdje je bio pomoćnik bivšem igraču Zagreba i Samobora Besniku Hasiju.

Nakon što je Hasi dobio otkaz, klupu Anderlechta preuzeo je Edward Still, koji je nakon samo dvije utakmice otišao u Watford i oslobodio mjesto bivšem igraču Dinama, koji za prvi ispit ima utakmicu kupa protiv Royal Antwerpa.

      Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: U derbiju kola na Rujevici podjela bodova: Dinamo i dalje u velikoj prednosti na vrhu

DinamoJeremy TaravelAnderlecht
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx