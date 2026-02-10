Talentirani srpski košarkaš vratio se na parket nakon teške životne borbe

Košarkaška karijera Nikole Topića, iako još uvijek na samom početku, već je bila obilježena teškim i neočekivanim preprekama. Mladi srpski košarkaš dva je puta morao prekidati svoj uspon zbog ozbiljnih životnih situacija, ali posljednja borba protiv karcinoma bila je i najteža.

Njegov povratnički debi stigao je u dresu Oklahome, točnije u razvojnoj G ligi, gdje je za Oklahoma City Blue upisao prve minute nakon teške bolesti. Mladi bek izašao je pred američku publiku i pokazao da se, unatoč svemu što je prošao, nije odrekao igre niti natjecateljskog duha.

U utakmici protiv Sioux Falls Skyforcea, koja je završila pobjedom Oklahome 137:135 nakon produžetka, Topić je zabilježio sedam poena uz šut 3/5 iz igre, podijelio čak sedam asistencija te dodao jedan skok. Statistika je ovoga puta bila u drugom planu, jer je sam njegov izlazak na teren bio snažna poruka i emotivan trenutak za sve koji su pratili njegov put.

Posljednja dva mjeseca za Topića bila su iznimno teška. Krajem listopada talentiranom košarkašu dijagnosticiran je rak testisa, nakon čega je započela njegova borba s opakom bolešću. Uslijedila je operacija, a potom i liječenje kemoterapijama, proces koji je fizički i mentalno iznimno zahtjevan.

Unatoč svemu, već krajem prosinca vratio se treninzima, ponovno je obukao dres i zaigrao. Njegova snaga i upornost nisu prošle nezapaženo, a riječi hvale stigle su i iz stručnog stožera Oklahome.

„Uradio je nevjerojatan posao. Neću ulaziti u detalje jer je to privatna stvar, ali mogu reći da se izvanredno nosi s izuzetno teškom situacijom. Tijelo u takvim trenucima prolazi kroz pakao, a on je uspio ostati posvećen radu, kondiciji i treninzima, što uopće nije lako“, poručio je trener Oklahome.

Posebno je istaknuo i njegov mentalni sklop. „S ovim se nosi isto kao i sa svim dosadašnjim problemima – s nevjerojatnim profesionalizmom, zrelošću i mentalnom čvrstinom“, zaključio je oduševljeni Mark Daigneault.

