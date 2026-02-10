Držao muškarca u štali i svakodnevno ga iskorištavao: Lagao je da će mu platiti

Zagrebačka policija (PUZ) podnijela je kaznenu prijavu protiv 38-godišnjaka za kazneno djelo "trgovanje ljudima" jer ga sumnjiči da je zlorabeći teško financijsko i psihosocijalno stanje 61-godišnjaka smjestio u štalu kako bi ga iskoristio za služenje, lažno mu obećavši da će mu rad platiti.

Prema izvješću PUZ-a objavljenom u utorak, 38-godišnjak je sredinom prosinca prošle godine, sumnja se nakon što ga je obmanuo, oštećenog 61-godišnjaka prevezao na prostor svog imanja na području Svete Nedelje i "smjestio" ga u objekt namijenjen za držanje domaćih životinja, bez osnovnih sanitarnih i higijenskih uvjeta za život ljudi.

Potom ga je svakodnevno, kroz cijeli dan, iskorištavao za teški fizički rad - za brigu za domaće životinje, pranje i čišćenje njihovog i dvorišnog prostora domaćinstva, istovar tereta, prikupljanje drva za ogrjev i slično.

Sumnja se da oštećeni, zbog svog teškog psihičkog stanja nije znao točnu lokaciju gdje se nalazi, a unatoč njegovim višekratnim traženjima, upućenih osumnjičenom, da ga vrati na adresu njegova stanovanja, osumnjičeni je to odbio učiniti, dok mu za rad i služenje nikada nije isplatio bilo kakvu novčanu ili drugu naknadu.

Podnesena kaznena prijava

Provodeći kriminalističko istraživanje u vezi drugog kaznenog djela, zagrebački policajci su u drugoj polovini siječnja ove godine na prostoru toga domaćinstva uočili oštećenog muškarca te "žurno započeli kriminalističko istraživanje s ciljem razjašnjavanja svih okolnosti".

Ujedno, policajci su žurno, sukladno Nacionalnom Planu za suzbijanje trgovanja ljudima, inicirali pružanje pomoći i zaštite oštećenom 61-godišnjaku, žrtvi trgovanja ljudima.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog, koji se od ranije nalazi u istražnom zatvoru, podnesena je kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Za trgovanje ljudima zakon previđa kaznu od jedne do deset godina zatvora.

