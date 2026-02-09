Stan u Rijeci, livada i ogromna plaća: Što sve ima budući ministar Alen Ružić?

Nakon smjene ministra rada i socijalne skrbi Marina Piletića, na njegovo mjesto dolazi Alen Ružić, dosadašnji ravnatelj KBC-a Rijeka.

Ružić je liječnik i zdravstveni menadžer, a na funkciju ministra dolazi s čelne pozicije jedne od najvećih bolničkih ustanova u zemlji.

Detaljni uvid u imovinsku karticu novog ministra pokazuje raznolik portfelj nekretnina i primanja iz više izvora.

Ovaj doktor medicine ima prebivalište u Rijeci, oženjen je i nema djece.

Mandat ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Rijeka obnaša od srpnja 2020. godine, a u imovinskoj kartici naveo je i dodatne profesionalne angažmane, uključujući rad kao redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Kao ravnatelj bolnice Ružić je ostvarivao redovita mjesečna neto primanja u iznosu od 4.400 eura mjesečno.

Uz to, prijavio je mjesečne neto prihode od rada kod drugog poslodavca (Medicinski fakultet) do 1.452 eura mjesečno.

U imovinskoj kartici novog ministra navode se i ostali prihodi, uglavnom od edukacijske djelatnosti, koje mu na godišnjoj razini donose 1675 eura, a ostvaruje i 265 eura mjesečno od samostalne djelatnosti.

Supruga, zaposlena u KBC-u Rijeka, prima mjesečnu plaću od 2.927 eura te 800 eura godišnje od drugog dohotka.

Nekretnine i financijska imovina

Ružić ima prijavljeno više nekretnina u svom vlasništvu:

Stan u Rijeci površine oko 115,66 m2 procijenjen na približno 150.000 eura prema podacima iz 2025. godine koji je stekao nasljeđivanjem.

Tu je i kuća s okućnicom u Gornjem Pazarištu, sveukupna površina 4 659 m2 procijenjena na oko 250.000 eura, u suvlasništvu s drugim osobama (17,5 posto udjela), livada u Vrbovskom površine 1 310 m2 procijenjena na oko 125.000 eura, a navedena kao osobno vlasništvo. Tu je i kuća u mjestu Dramalj, stečena nasljeđivanjem.

Pokretnine i štednja

Među pokretninama, navodi se osobni automobil marke BMW 3 iz 2020., procijenjen na 19 do 19,5 tisuća eura, dok je drugi automobil, BMW 3 iz 2011., u vlasništvu supruge.

Ružić je prijavio štednju i od 12.000 eura.

