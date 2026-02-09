FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZAVIRILI SMO U IMOVINSKU KARTICU /

Stan u Rijeci, livada i ogromna plaća: Što sve ima budući ministar Alen Ružić?

Stan u Rijeci, livada i ogromna plaća: Što sve ima budući ministar Alen Ružić?
×
Foto: Goran Kovacic/pixsell

Mandat ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Rijeka obnaša od srpnja 2020. godine, a u imovinskoj kartici naveo je i dodatne profesionalne angažmane

9.2.2026.
21:08
danas.hr
Goran Kovacic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon smjene ministra rada i socijalne skrbi Marina Piletića, na njegovo mjesto dolazi Alen Ružić, dosadašnji ravnatelj KBC-a Rijeka.

Ružić je liječnik i zdravstveni menadžer, a na funkciju ministra dolazi s čelne pozicije jedne od najvećih bolničkih ustanova u zemlji.

Detaljni uvid u imovinsku karticu novog ministra pokazuje raznolik portfelj nekretnina i primanja iz više izvora.

Ovaj doktor medicine ima prebivalište u Rijeci, oženjen je i nema djece.

Mandat ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Rijeka obnaša od srpnja 2020. godine, a u imovinskoj kartici naveo je i dodatne profesionalne angažmane, uključujući rad kao redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Kao ravnatelj bolnice Ružić je ostvarivao redovita mjesečna neto primanja u iznosu od 4.400 eura mjesečno.

Uz to, prijavio je mjesečne neto prihode od rada kod drugog poslodavca (Medicinski fakultet) do 1.452 eura mjesečno.

U imovinskoj kartici novog ministra navode se i ostali prihodi, uglavnom od edukacijske djelatnosti, koje mu na godišnjoj razini donose 1675 eura, a ostvaruje i 265 eura mjesečno od samostalne djelatnosti.

Supruga, zaposlena u KBC-u Rijeka, prima mjesečnu plaću od 2.927 eura te 800 eura godišnje od drugog dohotka. 

Nekretnine i financijska imovina

Ružić ima prijavljeno više nekretnina u svom vlasništvu:

Stan u Rijeci površine oko 115,66 m2 procijenjen na približno 150.000 eura prema podacima iz 2025. godine koji je stekao nasljeđivanjem.

Tu je i kuća s okućnicom u Gornjem Pazarištu, sveukupna površina 4 659 m2 procijenjena na oko 250.000 eura, u suvlasništvu s drugim osobama (17,5 posto udjela), livada u Vrbovskom površine 1 310 m2 procijenjena na oko 125.000 eura, a navedena kao osobno vlasništvo. Tu je i kuća u mjestu Dramalj, stečena nasljeđivanjem.

Pokretnine i štednja

Među pokretninama, navodi se osobni automobil marke BMW 3 iz 2020., procijenjen na 19 do 19,5 tisuća eura, dok je drugi automobil, BMW 3 iz 2011., u vlasništvu supruge. 

Ružić je prijavio štednju i od 12.000 eura.

POGLEDAJTE VIDEO Udruga Sjena nakon smjene Piletića: 'Sustav nije spreman, asistenata jednostavno nema'

Alen RužićMarin PiletićImovinska KarticaMinistarstvo Rada I Socijalne Skrbi
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx