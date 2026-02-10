Ovo je kuća užasa kraj Zagreba: Mračna tajna otkrivena zbog nevjerojatne stvari

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'ZGROŽEN SAM' /

Užas u Svetoj Nedelji. Muškarac (38) je držao 61-godišnjaka kao roba i iskorištavao ga za težak fizički rad.

Morao je živjeti u staji sa životinjama, a policija je sve otkrila slučajno.

Naime, muškarac koji je držao roba uhićen je u siječnju zbog krivotvorenja novčanica i prijevara. Lažnim eurima kupio je domaću životinju i cigarete. I tada se počelo odmotavati klupko novih kaznenih djela.

'Blago rečeno sam zgrožen i to mi je koma s obzirom na to da smo mi jedna mirna sredina i nije da se susrećemo s takvim nečim svaki dan', naveo je gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec.

