FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'ZGROŽEN SAM' /

Ovo je kuća užasa kraj Zagreba: Mračna tajna otkrivena zbog nevjerojatne stvari

Užas u Svetoj Nedelji. Muškarac (38) je držao 61-godišnjaka kao roba i iskorištavao ga za težak fizički rad.

Morao je živjeti u staji sa životinjama, a policija je sve otkrila slučajno. 

Naime, muškarac koji je držao roba uhićen je u siječnju zbog krivotvorenja novčanica i prijevara. Lažnim eurima kupio je domaću životinju i cigarete. I tada se počelo odmotavati klupko novih kaznenih djela.

'Blago rečeno sam zgrožen i to mi je koma s obzirom na to da smo mi jedna mirna sredina i nije da se susrećemo s takvim nečim svaki dan', naveo je gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec

Više pogledajte u prilogu. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
10.2.2026.
19:49
Kristina Čirjak
Sveta NedeljaRobKuća
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx